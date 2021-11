María Rojo habla por primera vez de su reemplazo a Carmen Salinas en "Mi fortuna es amarte"

Tras haberse confirmado que sería María Rojo quien remplazará a Carmen Salinas en el melodrama "Mi fortuna es amarte" para interpretar el personaje de Margarita Domínguez Negrete, "Magos", la actriz reveló que aún no se ha reunido con el productor Nicandro Díaz.

El pasado viernes se anunció que Rojo sustituirá a Carmen Salinas, quien sufrió un derrame cerebral y aún se encuentra hospitalizada, ya que no ha recuperado el conocimiento tras más de 12 días, y que en caso de salir del coma, tendría que someterse a una rehabilitación larga que le impediría retomar sus actividades laborales en el corto plazo.

“Te digo la verdad, voy a hablar con Nicandro apenas, sé que sí, que ya salió (la noticia), lo acabo de ver, pero con Nicandro voy a hablar mañana o el lunes”, explicó la artista durante su encuentro con la prensa en la alfombra roja de la obra “Blue Room”.

Además María Rojo señaló que “lo único que sé es que la señora hizo bastante, que tiene bastante adelantado, entonces no creo que haya mucha prisa, no sé la verdad”.

Por otro lado, la actriz confesó que pese a estar al pendiente de la salud de Salinas a través de otras personas, lamenta haber tenido mucho tiempo sin ver a su colega y amiga.

“Por medio de una amiga y un amigo, he mandado saludos, pero yo a Carmen ¿saben desde cuando no la veía?, desde la muerte del Chato Cejudo, porque pues las carreras, la mía se fue por el cine y ella se quedó, bueno estuvo haciendo muchísimo trabajo en teatro y televisión, y luego yo hice 5 años ‘Made in México’, entonces realmente la pandemia me agarró terminando ‘Made in México’”, remató.

