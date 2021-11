La película de Netflix te hará reflexionar sobre tus verdaderos ÉXITOS en la vida; vas a llorar intensamente |TRÁILER

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Recordemos que con más frecuencia salen a la luz nuevas opciones para ver contenidos y tener entretenimiento vía streaming; esto principalmente desde que la pandemia por Covid-19 llegó a México el pasado 28 de febrero de 2020.

Qué ver en Netflix

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

Además, tras la llegada del coronavirus a México, las personas suelen estar más tiempo en redes sociales pero también en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix o Disney Plus.

Bajo este panorama, también es importante recordar que la plataforma de streaming trabaja constantemente en traer nuevos títulos de diversos géneros para así mantener entretenidos a personas de todas las edades.

Novedades en la plataforma

Es así como en la gigante de streaming, se despiden diversos títulos pero también muchos otros se incorporan para formar parte del amplio catálogo de series, películas y documentales.

En este mes de noviembre, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes.

Por esta razón, hemos creado una selección de una película para ver este fin de semana o este lunes por la noche, acompañado de tus seres queridos; esta producción cinematográfica te llenará de fuertes emociones.

¿De qué trata Tick, Tick ... Boom!?

Se trata de la cinta Tick, Tick ... Boom!, la cual se encuentra dentro del género drama musical estadounidense, la cual fue dirigida por Lin-Manuel Miranda en su debut como director bajo el guión de Steven Levenson, basado en el musical semiautobiográfico del mismo nombre de Jonathan Larson.

Esta producción cuenta con las actuaciones de Andrew Garfield como Jonathan Larson, Alexandra Shipp como Susan, Robin de Jesús como Michael, Joshua Henry como Roger, Judith Light como Rosa Stevens, Vanessa Hudgens como Karessa Johnson, Ben Levi Ross como Freddy, Joel Grey como Allen Larson, Richard Kind y Kate Rockwell.

Tick, Tick ... Boom!, sigue la historia de un aspirante compositor de teatro, quien vive fuertes etapas en su vida, ya que sufre una grave crisis cuando se está acercando por cumplir 30 años de edad, esto debido a que piensa que se aleja más de cumplir sus sueños y metas de artista, ya que pareciera que entre más crece, más se aleja de cumplir sus metas en la vida, pero no tomará en cuenta que podrá encontrar a personas que marcarán su vida para siempre durante esta temporada de su vida.

Una cinta sobre las metas

Cabe mencionar que dicha producción cinematográfica alojada en la gigante de streaming, Netflix, tuvo su estreno mundial en AFI Fest en noviembre de 2021, por lo que su lanzamiento oficial a través de dicha plataforma de series y películas fue el pasado 19 de noviembre de 2021.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica, la cual te hará valorar cada esfuerzo que has hecho hasta ahora por lograr cumplir todas tus metas y sueños, y que no debes sentirte frustrado si a cierta edad no has logrado algo que tenías en mente:

