Conoce cuánto mide realmente Jennifer Aniston

Jennifer Aniston toma contacto con sus fans en las redes y ya acumula más de 38 millones de seguidores en Instagram a los que les brinda contenidos de fotos de sus trabajos y presentaciones y también de su vida cotidiana, pero hay una constante en su feed de Instagram y es que siempre sale con tacones.

La actriz Jennifer Joanna Aniston de 52 años es una de las figuras de Hollywood más seguidas por el público que se enamoró de ella en los años ´90 cuando le dio vida a Rachel en la aclamada serie estadounidense Friends. Lo cierto es que con el tiempo ella consolidó su carrera y hoy es una artista completa, incluso llegando a dirigir películas.

Hace algunos meses Jennifer Aniston acaparó las portadas de los diarios internacionales debido a un supuesto reencuentro amoroso con su ex marido Brad Pitt pero eso nunca sucedió y quedó en la mente de los seguidores como una ilusión. Lo similar le paso a su Jennifer Lopez que esta vez si regreso con su ex – ahora actual- Ben Affleck ¿Si su tocaya logró esto, por qué no iba a pasar lo mismo con Brad?

Las incógnitas pueden ser muchas, como nacionalidad, ex parejas, familiares, vocación, etc, pero difícil es preocuparse por algo como la estatura sin calzado de una persona. Sin embargo, los fanáticos y curiosos del mundo actoral y sobre todo de la angelina están intrigados y se preguntan cuánto mide realmente la rubia sin tacones y porque los usa de forma constante. Según su biografía oficial, Aniston mide 1.64 metros por lo que es una mujer de estatura media y para mejorar sus looks y su estilismo se decide por el taco o plataformas en caso de tenis.

Jennifer Aniston posando. Fuente: Instagram Jennifer Aniston

Por estos días Jennifer se encuentra concentrada en nuevos proyectos laborales y sigue disfrutando del cariño de sus seguidores que se emocionaron junto a ella en el reencuentro de Friends que tuvo lugar hace algunos meses en los Estados Unidos y que arrasó con los recuerdos, 30 años después de su primera emisión.