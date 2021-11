¿Traición? en Exatlón México: Fuerte atleta AZUL fue enviada a ELIMINACIÓN por "La Bestia" por estas razones

Como en todos los reality, las reglas cambian, en Exatlón México no fue la excepción y así lo demostraron a la hora de elegir a la tercera atleta que estaría en el Duelo de Eliminación. En este caso fue a través de una votación a la vista de todo el mundo. Sin embargo, destacó que hubo un detalle en la elección de la segunda sentenciada.

Como es costumbre, Antonio Rosique nombró a la azul de rendimiento mas bajo. En este caso fue Thalía Villavicencio. Posteriormente se anunció al de mayor rendimiento, quien tendría la labor de elegir a la siguiente atleta. David Juárez "La Bestia" fue el concursante más fuerte; el citó a Macky González.

¿Qué fue lo que dijo Macky?

"La Bestia" dio previamente sus argumentos del por qué eligió a una de sus compañeras: aseguró que no metió temas emocionales porque la quiere mucho, está en su mejor semana y tiene todo para salvarse. Fue así como nombró a Macky González.

Al escuchar su nombre, la más parlanchina del equipo azul pareció haberse molestado, pues mencionó que la competencia se tiene que volver estratégica, pero que al equipo le falta ser más objetivo. "No debo ser yo la que siempre tenga los pantalones para hablar". Comentó que no es personal con David y aseguró que está tranquila, pues ella misma se respalda.

Así mismo, dijo que se llevan muy bien ellos dos, pues siempre está detrás de ella "como sombrita, molestando" y que ella también lo quiere, pues hasta usa sus cosas.

¿Qué dijo Macky previamente?

Previo a la elección de la segunda concursante al Duelo de Eliminación, algunos dieron sus puntos de vista. Fue así como Macky dijo sentir un presentimiento:

"Algo me dice que la bestia me va a escoger a mi. Eso es lo que presiento. Yo ya, por lo menos estoy bañadita, bien lista para lo que se venga. Lo que pase esta noche va a ser realmente lo que me convenga".

