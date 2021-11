Pepe Aguilar se lanza contra los Latin Grammy por esta NEGATIVA situación: "es una queja seria" | VIDEO

El pasado jueves 18 de noviembre, la Dinastía Aguilar estuvo presente en la entrega de los Latin Grammy, sin embargo, todo parece indicar que la organización de este evento dejó un tanto molesto a Pepe Aguilar pues así lo dejó ver a través de un live que realizó en sus redes sociales en el que expresó el motivo por el que terminó enojado con la organización de los premios, por lo que a continuación te contamos todos los pormenores.

Es importante señalar que la entrega de los Latin Grammy 2021 se realizó en las instalaciones del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos donde justamente este fin de semana Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Ángela, presentaron su espectáculo llamado “Jaripeo sin Fronteras” por lo que fue el hecho de que compartieran recinto de donde surgieron los inconvenientes que dejaron molesto al hijo del “Charro de México”.

Como se mencionó antes, fue a través de un live de Instagram donde Pepe Aguilar señaló que lo que le había molestado es que no pudo hacer una fecha más de “Jaripeo sin Fronteras” en el del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas debido a que todavía había una gran cantidad de equipo de audio de los Latin Grammy, por lo que, además de perder la oportunidad de deleitar una vez más a su público estadounidense tampoco pudo embolsarse una buena cantidad por un show adicional.

“Yo tengo una queja para la Academia, es una queja seria, igual será un poco controversial y pues ni modo, la queja para la Academia es que debido a que trajeron tanto mendigo equipo no pude hacer otro show ayer aquí en este lugar”, señaló en tono disgustado el intérprete de “Por mujeres como tú”.

En otro momento del video, Pepe Aguilar aprovechó para agradecer a sus seguidores el haber llenado totalmente el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, sin embargo, no dejó de poner el dedo sobre la herida y volvió a decir que le hubiera gustado deleitar a su público con un show adicional, sin embargo, enfatizó que no fue posible debido a la gran cantidad de equipo que no fue sacada a tiempo del recinto.

¿Critica organización de los Grammy Latinos?

Luego “dejar atrás” el tema de no poder haber realizado una fecha más en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Pepe Aguilar se dirigió a sus colegas cantantes que estuvieron presentes en la entrega de los Latin Grammy para mostrarles lo diferente del ambiente en el recinto y señaló algunas deficiencias en la organización del evento realizado a media semana, las cuales, no se presenciaron en su espectáculo dejando entrever la mala organización en dichos premios.

Pepe Aguilar contó algunas “malas experiencias” que vivió durante los Latin Grammy como el no poder caminar entre tanta gente y el ser hostigado por la prensa, también reveló que un miembro de su equipo fue retirado del recinto, sin embargo, al final de su video dejó el tema de lado y mostró cómo estaba conformado su camerino.

Pepe Aguilar se mostró molesto con la organización de los Latin Grammy. Foto: Especial

