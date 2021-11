Esto es lo que más hace enojar a Pepe Aguilar de Ángela Aguilar

José Antonio Aguilar Jiménez, más conocido como Pepe Aguilar, es un reconocido artista en todo el mundo. Cantante, compositor y productor, José nació de la relación de Antonio Aguilar y Florencia Silvestre, también músicos. Desde pequeño acompañó a sus padres a giras y fue forjando la personalidad artística y humana que demuestra hoy.

De carácter fuerte y protagonista, en ocasiones, de algunos escándalos mediáticos, Pepe revela abiertamente que hay situaciones diversas que lo sacan de sus casillas y que no tiene problema en demostrar. Aguilar también es padre de tres hijos fruto de dos matrimonios distintos, y aunque mucho cariño les tenga, no tiene pelos en la lengua para manifestarles las cosas que no tolera. En el caso de su hija Ángela, esto es lo que lo hace enojar.

En una oportunidad, el disgusto se hizo público. Ángela Aguilar obtuvo dos nominaciones en los premios Latin Grammy, mientras que él solo obtuvo una nominación. Para entonces manifestó que de ese reconocimiento, él sacaría “para pagar lo que se va a poner toda la familia en la entrega”. En ese momento su hija solo tenía 14 años.

Luego aclaró que esa situación solo era una broma. Sin embargo, Aguilar sí ha confesado en ocasiones que lo que verdaderamente le enfada de todos sus hijos es que insulten o digan groserías. El cantautor constantemente busca mantener la reputación de la Dinastía Aguilar en alto.

Pepe Aguilar junto a dos de sus hijos. Fuente: Instagram Pepe Aguilar

Por ello es que, hoy en día, a la mismísima Ángela Aguilar se la conoce como la princesa de la música mexicana que no dice groserías porque ha tomado muy en serio la enseñanza de su padre Pepe Aguilar.