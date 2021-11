BTS: Jungkook muestra su lado más REBELDE y conquista al ARMY

BTS sorprendió al ARMY con las nuevas imágenes para el Season’s Greeting 2022. Aunque todos los miembros fueron el tema de conversación, el que conquistó a los fans fue Jungkook que con su imagen rebelde arriba de una moto cautivó a todos sus seguidores.

En los meses de octubre y noviembre, los grupos de K-pop usualmente lanzan mercancía especial para dar la bienvenida al próximo año. Estos artículos suelen incluir calendarios de mesa o pared, así como agendas, photocards, stickers, y más cosas con las imágenes de los idols.

Para las fotografías de la edición 2022, Bangtan decidió utilizar la temática de estrellas “convertidas en villanos”, así que RM, Jin, V, Jimin, Suga, J-Hope y Jungkook, lucen más "obscuros con atuendos sorprendentes que han sacado suspiros en el ARMY. Sin embargo, el que se robó la atención fue el 'Golden Maknae'.

Jungkook se sube a una moto y enloquece al ARMY

El 1 de noviembre (fecha de Corea del Sur), BANGTAN TV lanzó el primer adelanto de Season’s Greeting de BTS, en el aparecen cada uno de los miembros haciendo una caracterización. Jungkook lució como un personaje de una película de acción, pues vistió con una camiseta que dejó ver sus musculosos brazos y sus tatuajes.

En el video el menor de Bangtan practica boxeo y tiene una motocicleta. “Si no voy a hacerlo perfecto, prefiero no comenzar. Si hago algo, lo hago correctamente. ¿Quieres venir?”, dice el cantante en voz en off.

Jungkook también tocará la batería y dejará sus tatuajes al descubierto, algo que causó sensación entre el ARMY, específicamente entre aquellos que siguen muy de cerca la carrera del menor de BTS.

SIGUE LEYENDO:

BTS: Jin es víctima de la censura de HYBE y es excluido de sus redes sociales

BTS: V hace la danza del vientre como Shakira; así enloqueció al ARMY al mover las caderas