BTS: La afortunada chica a la que Jungkook le escribió una canción, descubre de quién se trata

¿Cuántas canciones tiene Jungkook de BTS? El menor de los integrantes tiene alrededor de 29 canciones registradas a su nombre, ya sea dentro del grupo o en solitario, pues ha participado de la composición, producción e interpretación de las mismas.

A lo largo de su carrera, el apodado Golden Maknae ha roto récords gracias a éxitos como Euphoria, la cual fue incluida en la serie juvenil del mismo nombre. También se convirtió en director, compositor y productor de otros proyectos musicales para BTS y la banda sonora de una película japonesa.

Actualmente es considerado uno de los solteros más codiciados del K-Pop, aunque ha sido relacionado en el pasado con una amiga que es tatuadora. También tuvo ex novias antes de ser famoso y es sabido que IU, una solista coreana, es la más cercana a su tipo ideal. Sin embargo, existe una afortunada chica a la que le dedicó una canción.

Jungkook escribió esta canción muy especial

BTS se ha inspirado en sus experiencias personales y el amor propio para escribir sus letras. Jungook por ejemplo, retrató la velocidad con la que tuvo que madurar debido a la fama a través de "My Time". También tiene una canción que es ideal para tu signo zodiacal y que está inspirada en la emoción del amor.



El idol de BTS también se ha enfocado en una afortunada chica para escribirle una canción y dedicársela. Fue lanzada en 2018 con el álbum "Love Yourself: Tear" y uno de sus conciertos MUSTER tuvo dicha temática.



Se trata de "Magic Shop", una canción escrita por Jungkook que describe la promesa de que todo estará mejor, aunque muchas veces las palabras de aliento no sean creíbles.



El idol se representa a sí mismo y a BTS como el lugar seguro de ARMY, por lo que le dedicó esta canción a sus fans con la intención de que en sus malos momentos encuentren un refugio en su música. No es la primera vez que la banda escribe canciones dirigidas a sus fans.

