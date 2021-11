Michelle Salas se confirma como fashionista; muestra 5 formas de llevar abrigo y botas en invierno

La influencer y modelo Michelle Salas, quien es hija del famoso cantante Luis Miguel, sigue posicionándose en las redes como una auténtica fashionista, como lo demostró este jueves al mostrar cinco formas de llevar el mismo abrigo con look de botas, atuendos ideales para invierno con los que conquistó a sus millones de fans.

Salas tiene 32 años, y además de ser hija del intérprete de "La incondicional", es miembro de una de las dinastías más importantes en el medio artístico de México, las Pinal. Su mamá es la cantante y actriz Stephanie Salas, su abuela la actriz Silvia Pasquel, su tía Alejandra Guzmán, y su bisabuela la diva del cine Silvia Pinal.

Michelle Salas: 5 formas de llevar un abrigo y botas

Actualmente, Michelle reside en España, pero creció en México rodeada por glamour del espectáculo, lo que quizás la llevó a elegir el dedicar su vida al mundo de la moda, estudiando diseño en una reconocida escuela de Nueva York; profesión que también le abrió paso para ser modelo.

Con vestido de invierno

La influencer y modelo da consejos de moda y estilo de vida a través de sus redes, y fue este jueves cuando compartió una publicación en la que escribió: "Recycling coats but not memories What’s your favorite?" (Reciclando abrigos pero no recuerdos ¿Cuál es tu favorito?), mostrando 5 formas de llevar la prenda con looks de botas.

Presume elegancia y sofisticación con sus atuendos. Foto: Especial

Salas mostró un sensual look de vestido invernal, pues se trata de una prenda de tejido con manga larga y cuello alto, que combinó con botas en color café, una bolsa a juego con su calzado y el coqueto abrigo beige que se ve portando en las otras imágenes.

Botas y pantalones de talle alto

En las otras fotografías que compartió la hija de "El Sol de México", se le ve luciendo su abrigo con pantalones que se destacan por su talle alto. En una de las imágenes combinó su atuendo con un suéter en color gris, mientras que en otra de las instantáneas se le ve luciendo la abrigadora prenda con una blusa estampada y botas de tono claro.

Así luce sus looks Michelle Salas. Foto: Especial

Michelle compartió dos looks más, en los que se le ve posando desde fríos lugares, y luciendo pantalones a la cintura. En su primer atuendo combinó su abrigo beige con una blusa de estampado blanco con café, para hacer juego con sus botas altas de tacón y su bolso, confirmando que es una auténtica fashionista.

Mientras que en una segunda imagen, la influencer y modelo prefirió llevar su elegante look con botas de colores, en tonos muy otoñales, como son los cafés, verdes y ocres; complementó su outfit con guantes y una mascada en los mismos tonos, con lo que le dio un toque más chic.

La influencer se confirma como fashionista. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Michelle Salas: las LUJOSAS propiedades de MILLONES de dólares donde vive la hija de Luis Miguel

Irina Baeva y Michelle Salas enseñan cómo lucir en tendencia con botas este otoño

Michelle Salas y Danna Paola tienen el corte de pelo que será moda este invierno