Carmen Salinas: ¿Su familia la trasladará a Estados Unidos para una mejor atención?; esto es lo que se sabe

Fue justo hace una semana cuando la actriz mexicana Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México luego de sufrir una hemorragia cerebral; la noticia se convirtió en un terremoto mediático ya que la también empresaria se encontraba aparentemente en perfecto estado de salud y se preparaba para cubrir un "llamado" en las grabaciones de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", en donde trabajaba.

Tras darse a conocer la noticia han sido numerosas las personalidades del espectáculo que se han unido en apoyo a la familia de Carmen Salinas, a quienes además de externarles su respaldo moral también han ofrecido apoyar en todas las maneras posibles. uno de ellos fue el actor y comediante Eugenio Derbez, quien el día de ayer declaró en una entrevista que está a disposición de lo que requieran los familiares de la reconocida actriz de cine y televisión.

También ayer la nieta de Carmen Salinas, Carmen Plascencia, declaró que a una semana que fuera internada su abuelita su estado de salud no ha cambiado y que todo sigue igual. "Mi abuelita sigue igual, estable en su gravedad, muy grave, pero no hay ningún cambio significativo”, aseguró en declaraciones realizadas a la prensa, la cual se ha mantenido al pendiente de la evolución de la salud de "Carmelita", una de las actrices más queridas y respetadas del gremio artístico.

¿Trasladarán a Carmen Salinas a Estados unidos?

Carmen Plascencia también aprovechó para desmentir otro de los tantos rumores que se han creado en torno al tema de la salud de su querida abuela, Carmen Salinas, y descartó rotundamente que este problema de salud haya sido provocado tras la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

"No, no, no, para nada. Sí (tenía tiempo con la vacuna) y toda mi familia. Toda mi familia está vacunada porque tenemos que ayudar a que esta emergencia sanitaria baje. Nosotros somos fieles a vacunarnos, a apoyar, estamos vacunados y todo muy bien”, refirió Carmen Plascencia el día de ayer.

En este contexto el día de ayer Eugenio Derbez aprovechó una entrevista a un programa de espectáculos para ofrecer todo el apoyo que requiera la familia de "Carmelita".

Fue en el programa "De Primera Mano" en donde el comediante mexicano mostró su preocupación por el estado en el que se encuentra Carmen Salinas y se puso a disposición de sus familiares, con el objetivo de apoyarla en lo que se requiera. Así lo confirmó también Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas.

"Eugenio me dijo que estaba a las órdenes de nosotros, de lo que se nos ofreciera contáramos con él. Sí hubo por ahí una comunicación, pero le expliqué cómo están las cosas y me dijo que estaba a las órdenes para lo que se ofrezca"; declaró este miércoles el familiar de la actriz.

Briones descartó además la posibilidad de trasladar a Carmen Salinas a Estados Unidos para que reciba otro tipo de valoración, luego que también se asegurara en los medios que esta posibilidad había sido ya evaluada por la familia de la actriz, por lo que dejó claro que la familia planea dejarla internada donde actualmente se encuentra.

"No tenemos por qué moverla, gracias a dios hemos recibido infinidad de propuestas de trasladarla a donde queramos, no nada más él (Eugenio Derbez), de mucha gente, y del Instituto de Neurología, el director de ahí nos habló para decir que está a nuestras órdenes. Los doctores dijeron que no hay por qué moverla, está perfectamente bien atendida y con lo necesario”, concluyó el sobrino de la actriz.

