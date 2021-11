¿Los hijos de Luis Miguel seguirán sus pasos? Aracely Arámbula responde

Aracely Arámbula fue interceptada por reporteros durante su trayecto en el Aeropuerto Internacional de México. Los reporteros le preguntaron a la estrella si había posibilidad de que Miguel y Daniel, los hijos que tuvo junto a Luis Miguel, figuren en el estrellato como él.

Si bien "El Sol de México" comenzó con su carrera artística formalmente a los 12 años y sabe que la batalla para llegar a la fama es complicada y larga, nunca ha mostrado indicios de querer que sus vástagos compartan la misma profesión que él.

De esta forma, nunca se les ha visto compartir el escenario con él e incluso no suele hablar de ellos en público, sobre todo porque solamente usa sus redes sociales para hablar de su carrera.

Al respecto, Arámbula ha negado la posibilidad de que los nieto de Luis Rey y Marcela Basteri puedan incursionar en la música, la actuación o alguna otra profesión que los exponga mediáticamente.

Pese a que dijo estar orgullosa de sus descendientes y tiene los medios para exponerlos, Aracely aseguró que fueron ellos los que le pidieron que se siga conservando su privacidad.

"Yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar porque son menores de edad, y no depende de nadie más, depende de mí que soy su mamá y de mi familia, pero ellos no desean ser artistas", dijo la ex de Luis Miguel.