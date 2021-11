Adamari López o Aracely Arámbula: ¿quién usó el vestido rojo más icónico del fin de semana?

Adamari López es una de las conductoras favoritas del medio del espectáculo al igual que Aracely Arámbula en la actuación, pero esta vez protagonizaron un duelo de belleza al lucir su envidiable figura en redes sociales con un vestido rojo.

La conductora de “Hoy Día” no ha dejado de sorprender a sus seguidores en Instagram con su impactante transformación tras perder poco más de 14 kilos, algo que no ha dudado en presumir con sus deslumbrantes atuendos entre los que se encuentran el ajustado vestido rojo.

Te pude interesar: Adamari López termina con los rumores de reconciliación y lanza fuerte mensaje a Toni Costa | VIDEO

Adamari López con vestido rojo. Foto: Instagram @adamarilopez

Adamari López compartió recientemente una foto del antes y después de perder peso, aunque lo hizo luciendo un ajustado vestido rojo que mostró lo bien que se encuentra como resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación que comenzó hace 22 meses y que le han ganado halagos y piropos.

Por otra parte, Aracely Arámbula no ha dejado de presumir su indudable belleza con cada una de sus publicaciones en redes sociales, aunque esta vez optó por un elegante vestido rojo que delineó a la perfección su figura. En su caso se trató de un vestido de noche con transparencia en la zona de la cintura y las piernas.

Aracely Arámbula con vestido rojo. Foto: Instagram @aracelyarambula

¿Rivalidad por telenovela?

Aunque Adamari López se han mantenido alejada de la polémica, no pudo evitar desatar controversia por una de sus confesiones en la que involucró a la expareja de Luis Miguel.

Y es que en julio pasado la también actriz reveló los motivos por los que fue vetada de una televisora en México, algo por lo que perdió el papel que tenía para una telenovela y que le fue entregado a Aracely Arámbula.

Te puede interesar: Aracely Arámbula despide a Enrique Rocha con un emotivo mensaje

Adamri relató durante “Hoy Día” que fue elegida como parte del elenco para la telenovela “Pueblo chico, infierno grande” en 1997, incluso tomó clases para “suavizar” su acento puertorriqueño; sin embargo, se supo que participó en otras telenovelas que fueron transmitidas por la competencia.

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal (…) al aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, detalló.

SIGUE LEYENDO:

Adamari López seduce la red en coqueto look de minifalda y plumas

Aracely Arámbula reaccionó a indirecta que Luis Miguel le mandó; esto le dijo

Luis Miguel manda contundente mensaje a Aracely Arámbula en la serie de Netflix