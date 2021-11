Carmen Salinas: El día que acudió a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari con Luis Miguel

Carmen Salinas es una de las mujeres más emblemáticas de la televisión mexicana, por lo que además de estar en proyectos importantes, también está presente en los eventos más importantes del país. Ahora, después de revelarse que se encuentra delicada de salud, recordamos el día que acudió a la toma de protesta de un presidente de la mano de Luis Miguel.

La productora de TV fue una de las invitadas a la toma de protesta del ahora expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo al frente de México de 1988 a 1994; pero el día de su toma de protesta Carmen se presentó con una joven estrella de la música, estamos hablando de Luis Miguel, quien salió del brazo de la actriz.

Después de la toma de protesta, los dos salieron contentos y exclamaron que estaban felices por la llegada de Salinas a la silla presidencial, ya que esperaba que ayudara mucho al país durante su sexenio.

“Estoy feliz, porque el mensaje tuvo perspectivas muy alentadoras para todos nosotros los mexicanos, y el señor presidente, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, creo que nos va a ayudar bastante”, expresó la productora.

La declaración de Luis Miguel

Posteriormente siguió “El Sol de México” con su declaración, donde aseguró que era un día importante porque iba a iniciar una nueva etapa en para el país, pero aseguro que no solo el presidente tiene que trabajar, sino que cada uno de los ciudadanos son los que se encargarán en la labor de todos los días. “Debemos esforzarnos para mejorar este país, y lo vamos a hacer”, exclamó el cantante.

Estado de salud

Actualmente Carmen se encuentra delicada de salud por lo que fue hospitalizada el pasado jueves por la noche. De acuerdo con información de Gustavo Briones, sobrino de Salinas, la actriz sigue igual después de varios días internada.

En el nuevo informe se detalló que no sufrió un derrame cerebral, sino una hemorragia cerebral, esto según información del reportero de Hoy, Sebastián Reséndiz, quien detalló que en una plática con la nieta de Carmelita pudo enterarse que no fue derrame.

“Anoche pude platicar con la nieta de Carmelita y me dio una información que no teníamos hasta el momento. A Carmen Salinas no le dio un derrame cerebral como teníamos entendido, lo que sufrió fue una hemorragia cerebral que es lo que complica un poco más el panorama debido a que clínicamente el derrame es un poco más controlable que la hemorragia. El ejemplo que me ponía su nieta era que, por ejemplo, cuando se te cae el teléfono al agua, lo levantas y aunque lo logras prender, ya no va a funcionar".

