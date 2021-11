Adela Micha recuerda con gran cariño a Carmen Salinas; revela el motivo de su distanciamiento

La comunidad artística de nuestro país se encuentra muy conmovida desde el pasado jueves 11 de noviembre que Carmen Salinas ingresó al hospital luego de sufrir una hemorragia cerebral que la dejó desmayada en el baño de su casa.

Desde entonces, el estado de salud de Doña Carmen Salinas se reporta como grave pero estable y aunque aún no hay indicios cuando la actriz podría despertar del coma, todo aquel que conoce y quiere a quien dio vida a “La Corcholata” ha rezado una oración por su salud.

Toda la comunidad artística ha compartido sus mejores momentos a lado de la actriz y es que es una de las personas más queridas del medio del espectáculo, sin embargo, la periodista Adela Micha reveló que actualmente están alejadas, por lo que espera que pueda despertar para poder solucionar los malos entendidos entre ellas.

De acuerdo con la propia Adela Micha, ella y la actriz Carmen Salinas eran muy cercanas ya que la periodista trabajó de la mano de Pedro Plascencia, hijo de la también productora.

Sin embargo, la periodista reveló que aunque no sabe muy bien los motivos por los que Carmen se distanció de ella, todo parece indicar que fue debido a que Micha se río de un chiste que hicieron sobre la actriz y esto no le habría parecido.

“Luego un poco se distanció de mí, no sé si hubo un malentendido, algo pasó. Alguien hizo un chiste de Carmen Salinas y yo me reí, y no le gustó, se molestó”, expresó Adela Micha