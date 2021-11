Carmen Salinas: ¿Cuál es su estado de salud hoy martes 16 de noviembre?

La madrugada del pasado jueves 11 de noviembre la actriz, política y empresaria Carmen Salinas Lozano fue hospitalizada de emergencia por una hemorragia cerebral y se encuentra intubada. En la actualidad sigue estable, pero en estado de coma. Lamentablemente la familia de la actriz confesó que los especialistas les dijeron que el daño provocado por el derrame cerebral es irreversible por lo que es muy probable que "ya no despertará" del coma natural en el que se encuentra.

Por fortuna, los órganos de la actriz continúan funcionando bien y respira de manera natural. Pero se descartó que vaya a ser intervenida pues la zona en la que ocurrió el derrame es bastante complicada.

Los fans de la actriz esperan que se recupere pronto. Foto: Especial.

¿Cómo está hoy 16 de noviembre Carmen Salinas?

Hasta el momento, Carmen Salinas no ha presentado ningún avance respecto a su salud, pero tampoco retrocesos. “Puede ser un poco cansado, de pronto hasta desalentador, pero la noticia es la misma, la condición se mantiene, no ha habido ningún cambio significativo, ni positivo, ni negativo”, comentó la noche de ayer Carmen Plascencia, nieta de la actriz. “Sigue en coma natural en estado grave, es un día a la vez”, agregó.

Y aun cuando Carmelita ha hecho movimientos desde que ingresó el miércoles pasado al hospital, estos no son conscientes, por lo que no son signos de una mejoría. Ayer, María Eugenia, hija de la ex diputada, mencionó que es prácticamente imposible determinar cuánto tiempo podría estar en ese estado. Carmelita Salinas es alimentada por una sonda, mediante un líquido que contiene todos los nutrientes suficientes para mantenerla hidratada. Su situación ha sido sorpresiva, pues en días anteriores a su accidente vascular cerebral se le notaba muy bien.

Más allá de las polémicas por su forma de expresarse o su incursión en la política, Carmen Salinas ha sufrido mucho. Todo comenzó cuando se casó con el pianista Pedro Plascencia, con quien quiso formar una familia, pero tuvo problemas para embarazarse, tuvo varios abortos y uno de sus hijos, que nació a los siete meses murió en el parto, por lo que esta es otra lucha que tendrá que susperar.

