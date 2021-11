¿Celia Lora ya cambió a Mane? Ahora Kim Flores sería su nueva mejor amiga

El pasado mes de agosto de este 2021, se estrenó un nuevo reality show llamado “La casa de los famosos”, en donde quince celebridades entraron a una casa en donde perdieron contacto con el mundo reality show, algo muy parecido a lo que fue Big Brother en México, solo que este fue transmitido para una cadena televisiva de Estados Unidos.

Gaby Spanic, Christian de la Fuente, Celia Lora, Uriel del Toro, Tefi Valenzuela, Roberto Romano, Christina Eustace, Pablo Montero, Verónica Montes, Gisella, Daniel Vargas, Kimberly Flores, Alicia Machado, Jorge Aravena y Anahí Izalli son los nombres de los participantes de este reality show, en donde inmediatamente comenzaron a dividirse en bandos.

Uno de esos bandos estaba conformado por Celia Lora y Kim Flores quienes se hicieron muy buenas amigas dentro de La Casa de los Famosos, pues ellas junto con Verónica Montes, y Gisella hicieron una buena mancuerna.

Sin embargo, luego que Kim abandonó el reality show cuando su esposo Edwin Luna fue por ella, su lugar lo ocupó Manelyk González quien es la mejor amiga de Celia Lora en realidad.

Pese a que son grandes amigas, Celia y Mane dentro de la Casa de los Famosos no tuvieron mucho acercamiento ya que de acuerdo con lo que contó la ex integrante de Acapulco Shore, no le cayeron bien Verónica y Gigi y eso fue más que evidente.

¿Celia cambió a Mane por Kim?

A la semana de la llegada de Mane a la Casa de los famosos, la primera eliminada fue Celia Lora, por lo que Mane hizo una buena mancuerna con Alicia Machado e incluso se han hecho grandes amigas.

Cabe señalar que Machado y Celia Lora dentro de la casa nunca tuvieron una buena relación, por lo que muchos aseguran que la hija de Alex Lora habría tomado como una traición que su gran amiga se llevara bien con su enemiga.

Y ante esto, Celia Lora ya habría encontrado el reemplazo perfecto para Mane y se trata nada más y nada menos que de Kim Flores, a quien conoció dentro de La Casa de los Famosos.

Lora habría viajado hasta Monterrey, ciudad en donde vive Kim para grabar contenido con su nueva amiga y por su puesto hacer más estrecha su amistad, sin embargo, seguidores de Lora aseguran que Kim se ha convertido en la copia de Mane.

Foto: IG @celi_lora

Y es que recientemente Kim Flores se cortó la larga cabellera negra que la caracterizaba y ahora porta el mismo corte de cabello que quien entró en su lugar a La Casa de los Famosos, sin embargo, cabe señalar que este nuevo look es lo que está en tendencia.

SIGUE LEYENDO:

Roberto Romano SÍ tuvo un ROMANCE fugaz con Kim Flores, así lo confesó: VIDEO

Así fue la vez que Celia Lora GOLPEÓ a querida conductora de Hoy, ¿Qué pasó?