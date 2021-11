Entre lágrimas y en NY, actriz de 'La Venganza de las Juanas' recibió ANILLO de compromiso: FOTOS

Nacida en Camargo, Chihuahua, hace 28 años, Oka Giner encontró en la actuación el medio para cumplir sus sueños a partir de portar pieles distintas, de forjar emociones para la posteridad y encontrar empatías en el público que ha visto sus historias. Con esta emoción aportada a cada proyecto que emprende, Oka ahora vivirá una nueva faceta en su vida, toda vez que pronto comenzará a planificar un evento que cambiará su mundo para bien.

Oka Giner, protagonista de la serie de suspenso producida por Netflix, 'La Venganza de las Juanas', recibió una especial petición por parte de su novio Nacho Redondo, quien le pidió que se casara con él.

Oka Giner no dudó en compartir a través de sus redes sociales el momento tan romántico que vivió a lado de su pareja, el comediante Nacho Redondo, quien aprovechó que la pareja se encontraba en Nueva York para emprender el reto de plantarse rodilla al piso frente a ella y, con todo preparado, decir las palabras mágicas que miles o millones de mujeres desean escuchar alguna vez en la vida.

Entre lágrimas y muy emocionada por lo que estaba viviendo, Oka expresó en su posteo qué sentía por lo vivido con Nacho, a la par que definía cómo quieren que le llamen a partir de ahora.

"Hoy 12/11/21 ha sido un día muy especial pues desde las 2:00 am que @nachored me pregunto si quisiera ser su esposa yo no he podido parar de llorar. (Lloro de felicidad, no crean que me ando arrepintiendo, al menos aún no). Me siento la mujer más feliz del universo", expresó Oka Giner, para luego añadir.

"Por supuesto que SI! Contigo SI, para siempre SI!! Te amo con toda mi alma pendejada mía mía mía",

Call me Señora De Arepa ??