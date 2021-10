El poder femenino de Zuria Vega

Para la actriz interpretar a Juana Manuela, ha sido un reto. Regresar a hacer escenas íntimas, que le implicaron reconectar con su físico, y volver a sentir la vibra en filmación fue algo que disfrutó enormemente. La serie basa su historia en el lazo entre mujeres. Nos lo contó en una peculiar entrevista.

Para ti, ¿qué significa la hermandad?

Para mí tiene mucho que ver con la empatía. Tengo amigas que considero mis hermanas; no es mi caso, pero tengo amigas que son más cercanas a sus amigas que a sus hermanos. La hermandad es algo que se va generando con el tiempo, no es algo que existe simplemente por tener un lazo sanguíneo. Es algo que se trabaja, que tiene que ver con la empatía y la solidaridad. Mis hermanos son una base muy sólida en mi vida, si la vida sigue su curso como debería de ser, los papás al final se van. Ahora que soy mamá lo veo, tengo una niña y un niño y me da mucha paz saber que se van a tener el uno al otro. La hermandad es un término que no se usa con cualquiera, realmente mis hermanas son mi círculo cercano.

¿Cómo llega a ti el proyecto?

Cuando tuve a mi segundo hijo, decidí parar de trabajar un año, porque cuando tuve a mi primera hija regresé a trabajar muy rápido. El primer casting que tuve cuando terminó ese año que me tomé fue este. Ahora en los proyectos no te dan mucha información, conforme vas avanzando en el proceso te van dando más datos. En este casting en específico desde un principio me dieron los cinco perfiles de las hermanas, y cuando leí el de Juana Manuela internamente dije: “Quiero este, es lo que necesito para regresar”. Fue un proceso largo, muchos castings y callbacks, muchos colegas para el mismo personaje, y al final me lo quedé. Me dieron la noticia un 12 de marzo de 2020, el 13 de marzo empieza la cuarentena. No sabía qué iba a pasar, yo fui la primera confirmada, pero nadie tenía mucha información. Fue un proceso de mucha paciencia y también de mantenerme firme, porque de cuando me dijeron que empezamos a filmar, a mí me salieron muchas ofertas, y yo no sabía si aceptar o esperar a ver qué pasaba con el proyecto, por la incertidumbre que vivimos como humanidad debido a la pandemia. Al final, seguí mi intuición como casi siempre lo hago, y a la par me empecé a preparar físicamente, porque mi personaje es una bailarina de pole dance, entonces sí necesitaba esa preparación. Empecé con mi proceso hasta que me dijeron que íbamos a empezar a filmar. Yo sí creo que los personajes, para bien o para mal, te escogen en determinado momento de tu vida.

¿Cómo desarrollaste tu personaje?

Todas tienen una historia increíble y particular, pero siento que Juana Manuela me sacaba de lo que el público me ha visto hacer más. No tenía tantas ganas de ser la heroína de la historia, quería que tuviera más capas y fuera más oscuro. Cuando lo leí, me di cuenta que era lo que quería, y también fue un personaje que me reconectó con mi cuerpo, con la sexualidad, la sensualidad, con esto que se transforma con la maternidad, digamos que está como cerrado en un cajón. Encontrarte otra vez con tu cuerpo y tenerte que exponer en un set bailando en un tubo en calzones y brasier rodeada de gente representa muchas cosas a nivel interno que se me hacían muy interesantes para mí Zuria y profesionalmente. Es un personaje que te saca de tu zona de confort, además ella es nacida en Monterrey pero vivió toda su vida en España, entonces tiene un acento medio peculiar. Tenía muchos retos que había que trabajar y eso para mí fue muy interesante, por eso lo quería. Creo que es una cosa personal del momento en el que estás en tu vida y lo que vas necesitando en tu carrera.

Zuria Vega. Fotos: Cortesía

¿Juana Manuela está basado en alguien?

En nadie, fue saliendo. A mí los personajes me hacen sentido hasta que llego al set, tengo muchas dudas al principio del proyecto, y de pronto algo pasa que agarra sentido. Esa es la belleza de esta profesión: el proceso creativo y la incertidumbre de que no sabemos a qué puerto vamos a llegar. No quería que fuera un personaje que se quedara en la chava sexy que baila, quería que se viera el proceso de esta mujer. Considero que es una sobreviviente de la vida y sale a flote cueste lo que cueste, no la veo arrogante ni egoísta, sino como una sobreviviente que hace lo que tiene que hacer. La marca que traemos es un pez y nos preguntaban “¿qué pez representas, qué color?”. El mío era negro, mi vestuario siempre en tonos oscuros, ese lado oscuro que trae me encantaba.

¿Hay alguno de tus tatuajes que represente algo especial para ti?

El nombre de mis hijos, Lua y Luke, creo que esos son los que más significado tienen. Todos tienen significado de algún momento de mi vida, pero también han ido perdiendo peso, y siento que lo único que sí es permanente en mi vida son ellos.

¿Cuál es el reto de hacer una serie de misterio?

El no perder a la gente, es algo que no depende únicamente del trabajo que nosotras hacemos. Es un género que también depende mucho de la música, la edición, la postproducción tiene mucho que ver. Influye mucho cómo cuentas cada cosa, dónde terminas cada capítulo, la música. Me encanta el thriller, fue un riesgo que se tomó que me parece está bien. Es una adaptación de una novela, pero el darle este giro hace que tome otro rumbo, y creo que tomar esos riesgos fue bueno. El que se cuente desde un lugar más contemporáneo es muy importante, el que cada una nos sintamos cómodas con nuestra sexualidad, el lenguaje, todo eso muy importante para este año 2021

Zuria Vega. Fotos: Cortesía

REPARTO DE LUJO

La venganza de las Juanas es una producción de Netflix que está basada en una novela de origen colombiano.

Renata Notni, Oka Giner y Juana Arias acompañan a la actriz en el reparto de la serie, que tendrá 18 capítulos.

Por Begoña Cosío

