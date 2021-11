Desentierran VIDEO de Belinda CONTRA el aborto: "Dios te va a castigar"

Belinda se ha convertido en el centro de atención, sin embargo, esta vez no ha sido por el lanzamiento de nueva música, un proyecto actoral o alguna actualización sobre su relación con Christian Nodal. Ahora la cantante ha dado de que hablar después de que usuarios de redes sociales "desenterraran" un video en el que se declara en contra del aborto y lanza fuertes críticas a las mujeres que por algún motivo lo realizaron.

La intérprete de 'Boba niña nice' ha sido el ejemplo para muchos jóvenes desde que era niña, cuando comenzó su carrera en la actuación en la telenovela 'Amigos x siempre' en el año 2000. Por esta razón, contantemente es cuestionada sobre temas de relevancia que competen a las nuevas generaciones.

Aunque actualmente la actriz y cantante ha intentado estar fuera de la polémica y continuar con su carrera profesional, los usuarios de redes sociales revivieron un video en el que Beli da fuertes declaraciones acerca del aborto, un tema que ha causado debate en la sociedad mexicana, pues mientras la Suprema Corte declaró inconstitucional penalizar esta práctica, varios grupos conservadores están en contra de la decisión de los jueces.

En TikTok se ha hecho viral el extracto de una entrevista de Belinda cuando era una adolescente con la cadena Univisión. En ella la intérprete de 'La niña de la escuela' habló sobre sus proyectos, sin embargo, la conductora cambió el tono de la conversación y le preguntó que pensaba del aborto.

La coach de ”La Voz México” continuó diciendo a las mujeres que por alguna razón practicaron un aborto que serían "castigadas por dios" y reiteró que se encontraba en contra de la interrupción del embarazo.

“Dios te va a castigar de una forma… es quitarle la vida a un ser humano que tú mismo creaste entonces eso no es justo. No, no lo puedes hacer por nada del mundo, estoy cien por ciento en contra de ello. Porque tú lo creaste y lo estás destruyendo y es una vida”.