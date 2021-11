JLo sienta en sus piernas a sus hijos y enternece las redes; ambos son sus clones

Jennifer López sorprendió a sus seguidores luego que se dieran a conocer una serie de fotografías de sus hijos, en donde fue palpable notar el paso del tiempo y lo grandes que se encuentran sus mellizos, la "Diva del Bronx" tuvo a dos pequeños como resultado de su matrimonio con Marc Anthony; Maximilian David y Emma Maribel Muñiz, quienes ahora tienen 13 años.

En una de las postales se ve a J. Lo sentada en un sofá con sus hijos sobre sus piernas y los seguidores de la cantante quedaron maravillados con lo enormes que están; tampoco pasó desapercibido el sorprendente parecido que tienen los mellizos con su papá, e incluso los internautas aseguraron que ambos son los clones del cantante de 53 años.

El matrimonio de la "Diva del Bronx" y el intérprete de "Vivir mi vida" se convirtió en su momento en uno de los más asediados por la prensa del espectáculo; la relación inició en el año 2004 y se extendió durante siete años, hasta el 2011, sin embargo, fue hasta el 2014 cuando se logró oficializar el divorcio. Fruto de esta unión nacieron los mellizos Maximilian y Emma, el 22 de febrero del 2008.

Mellizos heredaron el talento artístico de sus papás

Conforme fueron creciendo, y tras el paso de los años, resultó evidente para los fans de J. Lo que sus mellizos habían heredado el talento artístico de sus papás, y que lo llevan en la sangre. Motivos sobraron, Emma actuó y protagonizó un video de Jennifer López, y posteriormente, en el Súper Bowl hizo su aparición estelar cantando junto a su madre.

Por si esto fuera poco, la niña toca el ukelele y además es una apasionada por la moda y el diseño. Mientras que su hermano Max toca el piano y además canta, por lo que constantemente demuestran sus grandes habilidades y talento para las artes y corroboran que son dignos sucesores de sus famosos padres, de acuerdo con las opiniones de sus admiradores.

Jennifer López es sin duda una de las artistas más activas en rede sociales y no duda en presumir a sus hijos en todo momento, es por eso que en su cuenta de Instagram podemos encontrar muchos videos y fotografías en donde aparecen Max y Emma cantando juntos en algunas reuniones familiares. Con 13 años, os mellizos ya son todos unos adolescentes que acaparan los reflectores de la prensa y se han vuelto muy queridos por los fans de sus padres.

En particular Emma Maribel llamó recientemente la atención ya que en días recientes cambió su look por un estilo muy particular, ya que ahora no luce más su larga cabellera debido a que cortó su cabello por arriba de los hombros y lo pintó de color azul turquesa, por lo que su fisonomía dio un cambio radical.

