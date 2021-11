Miguel Bosé revela dolorosa infancia con su madre: "querían que fuese un hombre como Dios manda"

Miguel Bosé presentó "El hijo del Capitán Trueno", su autobiografía y lo que podría significar una confesión para él, en la cual reflexiona sobre su vida, su infancia y la relación que mantuvo con sus padres, en particular con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, la cual describe como difícil, debido a las expectativas que puso en su hijo desde pequeño.

"Mi padre quería que fuera un hombre como Dios manda, que fuese machote, que fuese cazador, que fuese mujeriego", declaró en entrevista el famoso cantante español. También asegura en sus memorias que le hubiese haber sido reconocido en la industria musical tal como lo fue en su momento Julio Iglesias: "ser conocido en el mundo entero, como Julio Iglesias".

Pese a ello Miguel Bosé aseguró darse por satisfecho con la fama que ha alcanzado a lo largo de su carrera. Desde pequeño, Bosé traía en la sangre el ADN artístico de su mamá, la actriz Lucía Bosé, aunque ya desde entonces le decían: "Este niño es maricón", describe el cantante en su autobiografía, "El hijo del Capitán Trueno", en donde recuerda los años de la infancia, adolescencia y juventud, hasta el inicio de su trayectoria artística.

"Miguelito tenía que sobrevivir a diario a esos dos monstruos", narra Miguel Bosé

Miguel Bosé junto a su padre, el torero Luis Miguel Dominguín. FOTO: Especial

En el libro Miguel Bosé narra describe el gigantesco paso desde su infancia y hasta su primera actuación en público en el Florida Park de Madrid, ocurrida en abril de 1977. El resto de su trayectoria profesional y su vida se podrá ver en una serie. "El problema que tenía Miguelito fue sobrevivir a diario a esos dos monstruos que tanta sombra y tanto eclipse causaban", relató durante una entrevista al recordar su niñez.

El título de su autobiografía, como la canción del mismo nombre que lanzó hace 20 años, alude a la decepción impresa en los ojos de su padre que marcó su infancia y adolescencia. "No reunía las condiciones que buscaba en un heredero: machote, cazador, rudo. Yo era de vena más lombarda, sensible, y leía mucho", recordó el cantante español.

Bosé narra en el libro que un día le espetó su papá a su esposa: "Lucía, el niño va a ser maricón", lo que reflejaba unas "dudas y sospechas" que el famoso torero intentó mitigar llevándoselo con solo 10 años de safari a Mozambique. Lugar en donde además de contraer el paludismo, intentó que lo "iniciase en la hombría" una chica de 16 años.

El viaje que concluyó en la separación de los padres de Bosé

Miguel Bosé declaró que aquel viaje a Mozambique, que terminó desencadenando la separación de sus padres, fue "liberador". Este libro, puntualizó, "no es un ajuste de cuentas (con sus padres), sino un ejercicio de entender". "Lo he perdonado, aunque tampoco había que hacerlo, porque luego uno crece y hace cosas peores. Al final esa genética se traslada y se multiplica y entendí que lo que tanto me había dolido de él yo lo estaba repitiendo", reflexionó el artista.

Bosé recordó en el texto que un día descubrió a su padre mirándolo embelesado y éste le confesó que se había equivocado con él. "Es que me parece imposible que alguien de mi familia haya sido algo sin haberme pedido jamás nada y tú nunca me pediste nada", le aseguró; desde ese momento inició una carrera por "recuperar el tiempo" perdido juntos. ¿Por qué contarlo ahora?, se le cuestiona: "Era el momento", respondió el cantante.

