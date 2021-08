¿Lo logrará? Toño Mauri busca convencer a Miguel Bosé para vacunarse contra el Covid-19

Luego de que el actor Toño Mauri lograra vencer al Covid-19 y poco a poco continúa con su recuperación brindando detalles de cómo transitó la enfermedad en su cuerpo así como de las acciones que ha tomado para ayudar a más personas a prevenir el contagio de este enfermedad.

Tras sobrevivir a un doble trasplante de pulmón tras las secuelas que le dejó el coronavirus; Toño Mauri se ha dado a la tarea de ser la voz de la conciencia e intentar cambiar la forma de pensar de más de uno que no cree en el virus surgido en China.

Es así que debido a que famosos como Miguel Bosé, entre otros artistas, sigue pensando que la la letalidad del SARS-CoV-2 no es real, motivo por el que se niegan a vacunarse para combatir el virus, Toño decidió hablar con el cantante buscando hacerlo cambiar de opinión.

Si bien el actor dijo que no le gusta meterse con lo que cree la gente, pues siempre se debe guardar cierto respeto, desde su experiencia señala que eso lo debió haber tocado, pues el cantante está al día del caso, al conocer a la perfección lo que Mauri ha pasado”, dijo el actor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Luego de recibir la tercera dosis de inmunidad contra el coronavirus, el también productor destacó que sigue recomendando esta acción para que las personas eviten lo que él padeció con su salud.

Por último, Mauri manifestó que pese a ser respetuoso de las opiniones de los demás, espera que su colega y amigo pueda cambiar su postura y acceda a vacunarse.

Al respecto el actor señaló que Miguel Bosé se quedó muy conmovido de verlo, pues aseguró él le mandó el testimonio de su padecimiento, el cual dijo fue muy fuerte, por lo que está seguro que Miguel lo vio.

“Miguel ha pasado por cosas muy duras, lo de su mamá, es fuerte, fue relacionado con eso, entonces es un tema muy delicado, por eso no me meto yo mucho en eso porque no puedes hablar de algo que no conoces, yo espero que a Miguel le haya ayudado algo de lo que yo haya platicado o él haya visto en mi”, comentó.