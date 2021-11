Exatlón México: Mati Álvarez revela a integrante de Guardianes quién es su favorito

Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores sigue dejando cada semana momentos memorables y las emociones a flor de piel con cada partida de uno de los integrantes del reality deportes en México. En esta ocasión no se tocará el tema del próximo eliminado o quién se queda con alguna recompensa, sino de la favorita de Mati Álvarez para quedarse con el primer lugar en la quinta temporada del programa.

Mati fue invitada a formar parte del equipo de Leyendas, donde aprovechó para mandarle un mensaje a Nataly, del equipo rojo, ya que se tiene que recordar que la bicampeona de Exatlón México formó parte de dicho equipo en las dos ediciones en las que salió victoriosa; motivo por el que prefiere que uno de Guardianes se quede con dicho reconocimiento una vez más.

En la charla que tuvo con “Dynamom” no solo le expresó que quería que el ganador de esta temporada fuera un integrante del equipo rojo, sino que también le dio el nombre de esa persona que es su favorita para levantar el trofeo de la quinta temporada del programa deportivo más visto en México en los últimos años.

Favorito de Mati

Nataly Gutiérrez es una de las atletas más destacadas en la presente temporada, situación por la que no fue raro ver que Mati se acercara a ella para hablar después del duelo de leyendas, lo que nadie se espera era que la bicampeona de Exatlón México le diría quien es su favorita para ganar la presente temporada.

Durante el capítulo 62 de reality, “Dynamom” reveló que Mati la considera como la conteniente más importante por el título de esta temporada, por lo que le sirvió de motivación a la basquetbolista para seguir demostrando su calidad en cada circuito y con esto poder responder a las expectativas de Mati.

“Tuve una platica muy bonita con Mati, donde ella me dijo: ‘Me encantaría, que se quede en rojo el campeonato, y si yo pienso en alguien que pudiera llegar eres tú’, eso me motivó”, explicó Nat a las cámaras de Exatlón.

