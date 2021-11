Dramas chinos ideales para los solteros, te enamorarás con su historia

¿Qué dramas chinos ver esta semana? El fenómeno de las series asiáticas no solo viene de Corea del Sur. China es otro de los gigantes del entretenimiento que ha conquistado a las fans.



El país de Asia ha creado varios éxitos como "The Untamed", historia BL que se estrenó en Netflix y tuvo gran popularidad a nivel mundial. También recrearon la versión de "Boys Over Flowers", protagonizada por el famoso actor Dylan Wang.



Los dramas chinos o C-Dramas, son igual de populares que las producciones coreanas. Incluso se han realizado remakes o versiones del país vecino. Incluso, el K-Pop se ha combinado con este tipo de historias, ya que los grupos de idols promocionan en aquel país y han actuado en varias series. Checa las mejores recomendaciones de doramas para ver si estás soltera y necesitas un poco de romance.

Dramas chinos para ver si no tienes novio

Skip Beat

Lanzado en 2011, fue un dorama protagonizado por Super Junior. La serie china sigue la vida de Gong Xi, una chica que se escapa con su mejor amigo Bu Puo Shang, quien siempre ha soñado con convertirse en cantante, pero su padre no lo dejaba cumplir su sueño.



A lo largo de los años, ella se dedicó a trabajar para que Gong Xi pudiera conseguir audiciones y una carrera, además está enamorada en secreto, pero no es correspondida. Cuando descubre que solo la ha estado utilizando, decide vengarse y busca convertirse en alguien famosa.



Es así que conoce a Dun He Lian, el rival de su ex mejor amigo. La protagonista no solo vivirá el rechazo de su enamorado, sino también tendrá que demostrar que es igual de talentosa que él.

So I Married An Anti-Fan

Chanyeol de EXO protagoniza este dorama chino que sigue la vida de Hoo Joon. Él es un joven que proviene del campo, pero logró hacerse famoso y ser una de las estrellas juveniles del momento. Lee Geung Yeong es una periodista que se convierte en su enemiga #1 cuando descubre que es realmente malvado. Sin embargo, demostrarán que del odio al amor solo hay un paso.

