¡"Chiquis" Rivera ama a sus fans! Detiene su concierto para atender salud de un asistente

El pasado fin de semana, “Chiquis” Rivera se presentó en un festival de música en Fort Worth, Texas, donde deleitó a todos los presentes con su talento y sus pronunciadas curvas, pero eso no fue todo, porque hubo un par de situaciones que hicieron que todo el mundo hablara de ella incluso varios días después.

El primero de ellos es que los meses alejada de los escenarios por la pandemia de Covid-19 le cobraron factura a la hija mayor de Jenni Rivera, pues luego de estar caminando por la tarima la “Chiquis” se cansó y no pudo seguir cantando, lo cual desató preocupación entre sus fans, pero muchos más la criticaron, por una falta de profesionalismo. Muchos aseguraron que debería bajar algunos kilitos para desenvolverse mejor, mientras otros señalaron que las secuelas del Covid-19 podrían ser las causantes.

"Chiquis" siempre causa polémica. Foto: Especial.

“Chiquis” Rivera es un amor y se preocupa por sus fans

El segundo suceso llenó de ternura a los fans de “Chiquis”, pues paró una de sus presentaciones sólo para saber si uno de los asistentes se encontraba bien, pues casi se desmaya. Este acto fue aplaudido y los fans de la cantante grabaron el momento, el cual luego se volvió viral en redes sociales.

"Chiquis" aún no está soltera

“Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez trataron de salvar su matrimonio, pero esto fue imposible y la cantante anunció en septiembre del 2020 su separación definitiva del intérprete, con el cual se casó el 29 de junio de 2019. Ya ha pasado más de un año de eso, y cada uno es feliz rehaciendo su vida, pero la hija mayor de Jenni Rivera indicó que aún no está formalmente divorciada y señaló que no se debe por algún tipo de obstáculo burocrático derivado de la pandemia de Covid-19, sino porque Méndez no ha firmado aún los papeles, por lo que enfrentará legalmente a su ex para que se apresure a firmar.

