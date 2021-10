Lorenzo Méndez niega haber golpeado a Chiquis Rivera: “No soy una persona violenta”

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera protagonizaron una de las relaciones del espectáculo más controversiales, los jóvenes empezaron su historia de amor que solo duró hasta el 2020, año en el que iniciaron el proceso de divorcio.

A pesar que ya pasó bastante tiempo, los famosos continúan casados, aunque ya no están juntos, cada uno hace su vida independiente del otro, e incluso Chiquis Rivera ya está en una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez.

Hace unas semanas Doña Rosa Saavedra, madre de Jenni Rivera y abuela de Chiquis, comentó que su nieta le había confesado que sufrió de violencia domestica mientras estaba junto al ex vocalista de La Original Banda El Limón, es por eso que Méndez salió a desmentir esos ataques.

El cantante de música regional mexicana aseguró que no es una persona violenta y que no tomará represalias contra la familia Rivera por las falsas acusaciones en las que está involucrado.

“Yo creo que la gente que me conoce sabe que yo no soy un hombre violento para nada, le mando un fuerte abrazo a toda la familia, ojala tengan felicidad en su vida y que me deseen lo mejor, igual que yo les deseo a ellos”, dio a conocer en un programa de espectáculos al que acudió como invitado según el portal especializado Bandamax.

¿Qué hace Lorenzo Méndez en la actualidad?

Continua en la música, aunque no ha sacado música propia, si llevó a cabo un dueto con el cantante y ex pareja de Paulina Rubio Jerry Bazúa, además lleva de cerca la carrera musical de Ninel Conde, quien asegura que es solo su amiga, Méndez le ayuda con los eventos que realiza en Estados Unidos.

“Nuestra relación es más de chamba, de trabajo”, puntualizó el artista de 34 años cuando le fue cuestionada su interacción con el “bombón asesino”.

