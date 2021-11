Adamari López se convierte en ícono de moda tras perder 16 kilos; así ha empoderado su cuerpo con atrevidos looks

Adamari López parece estar en uno de sus mejores momentos, pues además de tener mucho trabajo con sus dos proyectos en televisión, la conductora y actriz se ha dejado ver más empoderada luciendo su nueva figura, esto tras perder 16 kilos, lo que a su vez la ha llevado a convertirse en un ícono de moda presumiendo atrevidos looks.

La puertorriqueña actualmente tiene 50 años, y desde hace varios meses sus fanáticos comenzaron a notar que la guapa actriz estaba bajando de peso, algo que logró con alimentación saludable y balanceada y ejercicio, aunque también ha dejado ver en sus redes algunos tratamientos a los que se ha sometido para lograr firmeza en su piel.

López también se ha convertido en una de las famosas consentidas de la televisión, con su trabajo como conductora sus fans pueden verla todos los días a través de Telemundo, televisora en la que conduce el matutino "Hoy Día" y recientemente participa como juez en el reality "Así se baila".

Adamari López se convierte en ícono de moda con atrevidos looks

Aunque la actriz y presentadora siempre ha presumido una gran belleza, en los últimos meses se deja ver más segura y empoderada, a pesar de que en su vida personal las cosas no van tan bien, pues recordemos que hace unos meses dio a conocer que estaba separada de su pareja, el bailarín Toni Costa.

En los programas que conduce, Adamari se ha dejado ver con sus mejores looks, como el que lució este miércoles, presumiendo un conjunto en color rosa en el que combinó un mini vestido con un saco, imponiendo moda y también mostrando su curvilínea y esbelta figura.

Otro de los atuendos que ha presumido recientemente y ha causado gran impacto entre sus fans es un vestido tipo colegiala con el que enamoró, pues con este pudo presumir sus torneadas piernas, al mismo tiempo que dio cátedra de estilo.

Así luce sus coquetos looks. Foto: Especial

Da cátedra de estilo con mini vestidos de noche

Pero Adamari no sólo ha impuesto moda y se ha convertido en un ícono con sus looks de día, pues sus atuendos de noche también han causado gran impacto entre sus millones de fanáticos, quienes la siguen en sus redes sociales y no pierden la oportunidad de llenarla de halagos.

Adamari conquista con sus atrevidos vestidos. Foto: Especial

Hace unas semanas, López presumió un atrevido y moderno vestido en tela metálica, con un diseño de escote pronunciado y mini falda, lo que dejó que la guapa conductora del matutino "Hoy Día" presumiera al máximo su nueva figura con casi 16 kilos menos que hace unos meses.

Además, en el programa "Así se baila", Adamari ha robado cámara a sus compañeras, pues cada semana se le ve luciendo los atuendos más chic, como el mini vestido amarillo neón con el que enamoró a sus fans y robó millones de suspiros.

