Mhoni Vidente predice cosas terribles para el programa Hoy, ¿muertes de Octavio Ocaña y Magda Rodríguez, son coincidencia?

Este 1º de noviembre se cumple el primer aniversario luctuoso de quien fuera la productora del programa Hoy Magda Rodríguez, y aunque se pensaba que este día estaría dedicado a la memoria de la madre de Andrea Escalona, no fue así pues el actor juvenil, Octavio Ocaña murió este fin de semana y se le hizo un homenaje.

Como si se tratara de una terrible coincidencia, por segundo año consecutivo, los conductores del programa Hoy se vistieron de luto el primer día del onceavo mes, este año por el inolvidable “Benito Rivers” personaje que interpretó Octavio Ocaña y en 2020 por Magda Rodríguez.

Fue en su programa de predicciones el cual se transmite por redes sociales de El Heraldo de México que la vidente cubana advirtió que cosas terribles podrían pasar en la producción del programa Hoy.

Y es que la vidente cubana, asegura que ha soñado en tres ocasiones a Magda Rodríguez y ha podido hablar con ella pero fue en el mes de Marzo cuando la que fuera la productora del programa Hoy le pidió a Mhoni que advirtiera a la gente que trabaja en el matutino de televisa de las cosas terribles que podían venir para ellos.

“En el mes de marzo cuando yo la sueño, me dice que vienen cosas muy fuertes para el programa Hoy, un embarazo para su hija pero iba a ver cambios muy fuertes en el programa y aparte cosas muy terribles iban a pasar en ese programa, y Magda no se equivocó en cuestiones del mensaje que me dio por medio de la revelación del sueño y le sale la carta del ahorcado a más de dos o tres integrantes del programa Hoy” dijo Mhoni Vidente