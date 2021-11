Exconductor de “Venga la Alegría” rompe en llanto por estremecedor mensaje | VIDEO

Los conductores de “Venga la Alegría” han protagonizado polémicas por supuestas rivalidades y conflictos entre sus compañeros, algo que habría motivado la salida de Carlos Quirarte quien ahora recibió un estremecedor mensaje en pleno Día de Muertos.

Carlos Quirarte se mantuvo ausente de los reflectores por algunos meses tras su salida de “Venga la Alegría”, sin embargo, en agosto del año pasado se incorporó como conductor a la competencia en el matutino “Sale el Sol” donde tuvo algunos tropiezos al inicio.

Te puede interesar: Conductora de VLA impactó a la Wonder Woman original con su disfraz: así la alabó en Halloween

Fue durante el programa de este 1 de noviembre de “Sale el Sol” que el periodista de espectáculos recibió un emotivo mensaje por el que no pudo evitar romper en llanto, y es que éste vino de la médium Zulema: “No me digas porque me pone muy sentimental ahí ese tema”.

La médium señaló que se trataba de un mensaje de un ser querido que trataba de decirle que se fue en el momento indicado pues estaba “sufriendo” y no deseaba estar en una cama pues le era difícil.

Carlos Quirarte se equivoca

La salida de Carlos Quirarte se dio en medio de una gran polémica, pues rumores apuntaban a conflictos con su antigua jefa, la periodista de espectáculos Flor Rubio, habría sido lo que lo llevó a presentar su renuncia.

Aunque en un programa de radio el presentador de televisión aseguró que su salida fue por proyectos personales, se han revelado algunos conflictos entre conductores de “Venga la Alegría”.

Te puede interesar: Conductores de VLA sorprenden disfrazados de Catrinas: Fotos

Desde su primer momento en “Sale el Sol” Quirarte se dijo feliz de haber llegado al matutino, sin embargo, los 11 años que permaneció en “VLA” no fueron en vano y así lo demostró al hacerle promoción en plena transmisión en vivo en el programa en el que se encuentra actualmente.

"Ya vieron ahorita a Carlos Feria, va a estar con nosotros en vivo aquí en Venga la Alegría", dijo Carlos Quirarte cuando ya se encontraba en "Sale el Sol" aunque intentó que todo pasara desapercibido y continuó dando las noticias, no evitó que los fans captaran el momento.

SIGUE LEYENDO:

Querido exCONDUCTOR de HOY y VLA reaparece en otro programa MATUTINO ¿de quién se trata?

Polémica conductora de Televisa ¿regresa a “Venga la Alegría”? Este VIDEO muestra la verdad

Cynthia Rodríguez DESAPARECE de VLA; anuncia que emprenderá nuevo viaje: FOTOS