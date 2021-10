Como sabemos el programa "Guerra de Chistes" que se transmitía por Telehit, fue uno de los programas que conformaron La Wanders Lover, Radamés de Jesús, El Borrego Nava y Casasola, además de ser uno de los más queridos por la audiencia más joven, que hoy son adultos.

Por ello, es que el elenco original del programa está de gira por todo el territorio mexicano y parte de Estados Unidos, y no ha descartado de ninguna forma volver a la televisión para llegar a las nuevas generaciones.

En este sentido, el comediante Radamés señaló en una entrevista para el programa Sale el sol a través de Grupo Imagen, que la televisión no está favoreciendo hoy en día a los programas que se realizan y que para llegar al televidente tendría que ser bajo alguna plataforma de streaming como lo es Youtube.

Asimismo, Yered Licona mejor conocida como Wanders Lover, confesó estar más enamorada del comediante mexicano ante las diferencias que los dos tuvieron anteriormente, entre agresiones físicas y verbales, a lo que la también modelo confesó;

Por su parte, Radamés aseguró que el amor está entre los cuatro y aclaró que siente un amor de compañerismo y amistad por Casasola y "El Borrego", aunque entre broma señaló que ellos hacia él no tanto.

Durante la entrevista, Wanders Lover confesó que le gustaría contraer matrimonio una segunda vez con el comediante Radamés de Jesús de manera formalizada, a lo que Radamés arremetió contra este acto legal y la Yered Licona respondió;

"No, yo me quiero casar de a deveras'. Yo no tengo papel y no hay ni anillo. Yo necesito uno en realidad", sentenció.