La Wanders Lover confiesa que se ha operado cuatro veces la nariz ¡y no le gusta cómo queda!

Yered Licona, mejor conocida como la Wanders Lover, compartió una fotografía en sus redes sociales que causó mucha polémica, pues en ella se puede observar a la modelo con unos objetos transparentes dentro de la nariz y boca. Sus fans le preguntaron rápidamente de qué se trataba, pero ella guardó el misterio, pero una entrevista anterior a eso había dado la respuesta.

Y es que durante una entrevista para ‘De Primera Mano’, ella explicó que lleva cuatro cirugías de la nariz y no queda bien, provocando que ronque, algo que no le gusta, por lo que recurrió a esos aparatos para que pueda tener una mejor calidad de sueño. “A mí no me gusta, yo siempre he dicho ‘las princesas no roncan, entonces no debo de roncar”, comentó.

Sobre ese mismo tema, Yared también dio su postura ante las críticas de los haters que aseguraban que dormía de esa manera para protegerse de los golpes que su expareja Radamés de Jesús podría darle, haciendo referencia a los eventos de violencia familiar que vivió en el pasado. “Todo les molesta, pero pues bueno, qué podemos hacer si de eso vivimos, bueno y malo para mí es bienvenido”.

La Wanders Lover se protege con rituales

Licona, quien en la actualidad tiene dos proyectos televisivos en puerta y para garantizar el éxito acudió a practicar un ritual esotérico para abrirse caminos, tanto en el ámbito laboral como en el amor. La actriz y presentadora confió en los poderes místicos de la fase lunar para abrir caminos, no tropezar y seguir creciendo profesionalmente, pues aunque no le ha faltado el trabajo la pandemia ha afectado a todos de distintas formas. Por otra parte, dijo estar lista para enamorarse, “si Radamés es el indicado que me pida que me case y si no es él, que se aleje de mi vida y deje que los demás pretendientes lleguen a mi corazón”, comentó.

msb