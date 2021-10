TBT: Cynthia Rodríguez le cantó a su exnovio tema de Amor en Custodia

Desde la noche de anoche trascendió que el próximo 11 de octubre llega a la pantalla de TV Azteca la retransmisión de la telenovela “Amor En Custodia”, historia que tuvo gran éxito en el año 2006.

Cabe señalar que Amor en Custodia es una adaptación de la historia original “Amores verdaderos” que tuvo gran éxito en Argentina, en la versión mexicana está protagonizada por Margarita Gralia, Sergio Basañez, Paola Nuñez y Andrés Palacios.

Además de la exitosa historia de amor entre los guardaespaldas y las mujeres de la alta sociedad, el tema que musicalizó esta trama en la versión mexicana fue “Si no estás conmigo”.

Dicho tema musical fue interpretado por Cynthia Rodríguez quien actualmente es conductora de la emisión matutina Venga La Alegría y su entonces novio José Luis Díaz, ambos exalumnos de La Academia.

Tanto Cynthia como José Luis fueron parte de La Academia 4ta generación en donde se enamoraron, fue tanto su amor, que aún fuera del reality show siguió la historia de amor, incluso grabaron el tema “Si no estás conmigo”.

Pese a que todo iba viento en popa entre los dos, ambos decidieron terminar su relación, esto fue cuando apenas iba a iniciar “Amor en Custodia” por lo que en las presentaciones en las que debían interpretar dicho tema ya no eran pareja, sin embargo, el amor y la pasión aún eran notables.

Estas presentaciones eran verdaderamente difíciles para Cynthia pues en varias entrevistas ha revelado que cuando terminó con José Luis aún lo seguía amando y él a ella por lo que era inevitable sentir el tema de desamor en carne propia.

“...terminamos nosotros y teníamos que ir a cantar a todos los eventos y él, como ya no andábamos, de repente se me acercaba y me daba un beso al final” dijo Cynthia Rodríguez.