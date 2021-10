Luis de Alba ya planea reincorporarse al trabajo tras recuperarse de cirugía ¡No pierde el tiempo!

Tras estar hospitalizado por varias semanas e incluso presentar problemas económicos para saldar su cuenta hospitalaria, el comediante mexicano Luis de Alba, confesó su deseo de volver a los escenarios lo más pronto posible, luego de la intervención quirúrgica de emergencia a la que se sometió después de sufrir una caída que le provocó una fractura de fémur durante su gira de trabajo en Monterrey.

El comediante ha dejado claro que no pierde el tiempo y el trabajo lo motiva, pues a pesar de que el incidente se suscitó a finales del mes de septiembre, el también actor mejor conocido como “El Pirruris” reveló sus planes para regresar lo más pronto posible a ejercer la profesión que tanto ama.

¿Qué proyectos tiene en puerta Luis de Alba?

Sobre los proyectos que tiene en puerta el comediante, el mismo de Alba reveló que no tendría ningún inconveniente en incorporar a sus actividades debido a que sus próximas compromisos son dos películas, “esas no tienen problema porque se puede “truquear”, señaló y añadió que lo que si le preocupa es una obra de teatro que está empezando debido a que ahí sí hay que moverse, hay que bailar un poco, y ahorita no estoy en condiciones”, reveló en entrevista para el programa Sale el Sol.

Pese a su recuperación Luis de Alba no olvida los dolores que sintió tras sufrir la lesión en su cuerpo, sobre todo ahora que empieza a dar sus primeros pasos luego de la operación a la que fue sometido.

“Es miedo al dolor, duele mucho, mucha gente no sabe que el tipo de dolor, si tienes una fractura y se te juntan dos como en mi caso, o tres, el dolor es… pero se pueden seguir las instrucciones médicas y todo puede ser mucho más tranquilo y mucho mejor, y yo estoy siguiéndolas al pie de la letra”, destacó.

De esta forma, el artista de 76 años no pierde el ánimo y espera recuperarse lo más pronto posible para volver a su vida laboral y concluir los planes que tenía pendientes.

Con información de Agencia México