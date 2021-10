Juan Rivera revela DETALLES de la muerte de Jenni Rivera: "Quería ver sus restos y asegurarme que era ella"

Este próximo 9 de diciembre, se cumplirán 9 años del fatal accidente que arrebató la vida de manera inesperada a Jenni Rivera a casi una década de este lamentable suceso, Juan el hermano más pequeño de La Diva de la Banda ha revelado detalles de aquel fatídico día.

Es a través de su canal oficial de Youtube que Juan Rivera en varios videos ha contado cómo fue que Lupillo le avisó de la desaparición del avión de su hermana y también cómo vivieron el difícil momento de viajar hasta el lugar en donde perdió la vida “La Mariposa de Barrio”, como también era conocida.

En esta ocasión, Juan en casi 20 minutos que dura dicho video narró el momento en el que tanto él como sus hermanos tomaron la decisión de ver o no los restos de su hermana.

Y es que Juan relató que esa decisión trajo consigo la primera pelea entre los hermanos pues tanto él como Gustavo querían ver los restos de su hermana, pero Lupillo no quería hacerlo.

“Recuerdo que ahí fue el primer pleito en familia, así sobre este caso, Gustavo y yo queríamos ver los restos, Lupe no quería que los viéramos, yo quería verlos para estar cien por ciento seguro que fuera mi hermana, no importa lo que tuviera que ver, quería estar seguro que era mi hermana, Gustavo también, Lupe dijo: ‘No no tenemos que…’” dijo Juan