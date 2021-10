Eduin Caz sigue con MIEDO tras predicción de Mhoni Vidente; ¿de qué se trata?

Fue hace un par de semanas que Mhoni Vidente dijo en exclusiva para El Heraldo de México que llegó a ella una predicción acerca del Grupo Firme, en especial de Eduin Caz a quien le sugirió cuidarse mucho pues podría sufrir un atentado o un accidente debido a las envidias que ha provocado gracias a su gran éxito.

Ante esto, la respuesta de Eduin Caz no se hizo esperar, pues desde sus historias de Instagram el cantante originario de Tijuana, Baja California aseguró que la predicción de Mhoni lo puso muy nervioso.

Y es que Eduin aseguró que no sabía lo que iba a hacer luego de la fatal predicción que la vidente de origen cubano le hizo al líder del Grupo Firme.

“Yo soy muy miedoso y creo mucho en eso también, entonces, no tengo palabras, no sé qué hacer, ya no voy a ir a Jalisco” dijo Eduin visiblemente nervioso en aquella historia.