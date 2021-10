Eduin Caz: Así fue su infancia y adolescencia; le guarda un gran resentimiento a su papá ¿Por qué?

Sin duda alguna, Eduin Caz es uno de los cantantes más populares del momento y sabe lo mucho que le ha costado llegar hasta este momento pues desde muy chico comenzó a trabajar por su sueño.

Y es que se sabe que Eduin es un hombre muy trabajador, ejemplo que ha seguido de su madre quien sacó adelante al líder del Grupo Firme y a su hermano a base de mucho trabajo.

En entrevista para Telemundo, Eduin Caz recordó que su madre trabajaba como maquillista y lo hacía muy bien pues tenía muchos clientes y esa fue la forma en que sacó adelante al cantante y a su hermano Jhonny.

Foto: IG @eduincaz

Al cuestionar al líder del Grupo Firme sobre su padre, éste fue tajante y sin ningún problema reveló que su relación con el hombre que le dio la vida no es la mejor.

Y es que Eduin reveló que solamente fue su madre quien vio por él y su hermano y aunque cuando creció su padre de vez en cuando les enviaba dinero para la escuela o les compraba ropa, siempre tendrá con él ese resentimiento.

Este es un tema que Eduin ha hablado directamente con su padre a quien actualmente ayuda mucho pues pese a todas las situaciones que pudieron haber enfrentado el cantante asegura que jamás dejará solo al hombre que le dio la vida.

“Últimamente lo he ayudado mucho, en este transcurso he platicado con él y le digo: ‘¿Si sabes que hay un resentimiento?’ y él me dice: ‘totalmente’ y me ha pedido disculpas y yo lo he disculpado y al final de cuentas es mi papá y no lo voy a abandonar”, así lo contó Eduin en entrevista.