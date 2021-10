BTS: Jungkook demuestra que es el rey del español y enamora a ARMY por esta razón | VIDEO

¿Cuántos idiomas habla BTS? La banda surcoreana es todo un fenómeno mundial y ha roto las barreras del idioma gracias a su música. Los idols han lanzando canciones en inglés, japonés y coreano, demostrando su dominio con otras lenguas. Jungkook también ha demostrado que es el rey del español y enamoró a ARMY gracias a esta frase.

El grupo ha demostrado su cariño y amor por México y Latinoamérica en varias ocasiones; por ejemplo, en una de sus canciones incluyeron elementos de la cultura mexicana.

Aunque aún no se han atrevido a lanzar una canción latina, no descartan la idea de cantar en otros idiomas. En algunas de sus transmisiones en vivo, los miembros de BTS han demostrado su cariño y agradecimiento a sus fans cantando o hablando en español. El menor de los integrantes también mostró su lado más romántico con una de las mejores frases en nuestro idioma.

Jungkook hablando en español es lo mejor que verás hoy

Hace varias semanas, Jungkook se reencontró con sus fans a través de la plataforma VLive, ya que decidió celebrar su cumpleaños 24 con un concierto acústico.

El idol realizó una transmisión en vivo, cantó varias canciones y respondió las preguntas de ARMY. Muchas seguidoras se conectaron de todas partes del mundo, por lo que Jungkook decidió comunicarse en su idioma. Con la ayuda del traductor, el cantante buscó cómo decir "I love you" en español y se aprendió la pronunciación en cuestión de segundos.



El idol de Bangtan enamoró a ARMY cuando les dijo varias veces "te quiero", demostrando que es el rey del español al poder dominar este idioma.

Te puede interesar: BTS: V vuelve a ser elegido como el Hombre Más Guapo del 2021

Esta no es la primera vez que BTS muestra su amor por sus fans latinas, ya que durante su primera visita a México, su líder RM aprendió a hablar español, Suga también confesó su deseo por aprender este idioma.



México es uno de los países con el mayor número de fans del grupo K-Pop, han recibido su visita en 3 ocasiones y también son la única sede de "House of BTS", su primera pop up store oficia.