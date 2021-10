Remmy Valenzuela disparó 50 veces contra el representante de El Coyote

Nuevamente el cantante Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, mejor conocido solamente como Remmy Valenzuela se encuentra en el ojo del huracán debido a su ya conocido carácter violento.

Y es que, cabe recordar que hace tan solo unos meses Remmy Valenzuela se vio involucrado en una situación de violencia y hasta de intento de feminicidio, luego que golpeó brutalmente a su primo y a la novia de éste, casi hasta acabar con sus vidas.

Pese a lo delicado de la situación, Remmy Valenzuela salió bien librado de la situación pues se filtró a los medios de comunicación que el cantante llegó a un acuerdo económico con las víctimas.

Todo parecía ir en calma para el intérprete de “Mi princesa”, pero no fue hasta este pasado fin de semana que el cantante se volvió a involucrar en un caso de violencia.

¿Qué pasó?

Pese al episodio de violencia que ya había cerrado, Remmy Valenzuela siguió con su carrera como si nada hubiera pasado, por lo que el fin de semana cerró con éxito la feria de Tijuana.

Luego de este show, Valenzuela habría celebrado a lo grande su cumpleaños número 31, de acuerdo con el programa Suelta la sopa, el cantante estuvo acompañado por el cantante conocido como “El Coyote” quien a su vez amenizó la celebración de Remmy.

Aunque todo iba viento en popa, Remmy se negó a pagarle sus servicios a su colega “El Coyote”, por lo que éste se fue de la fiesta muy enojado pero el representante del intérprete de temas como “Loco Romántico” y “El afortunado” se quedó en la celebración para ver si podía arreglar algo del pago.

Sin embargo, aunque el representante de El Coyote se quedó, solo empeoraron las cosas, pues según cuentan que Remmy Valenzuela lo amagó a una silla y comenzó a disparar al suelo muy cerca de donde tenía los pies la víctima, esto como presión para obligar a que le dijera al exvocalista de La Original Banda el Limón que regresara a la fiesta.

Además de amagarlo, Remmy Valenzuela habría amenazado de muerte al representante de El Coyote si es que éste no regresaba a la fiesta a seguir cantando, pese a que en Suelta La Sopa no dieron a conocer como salió ileso de las agresiones de Valenzuela, el representante de José Ángel Ledezma no ha negado ni confirmado dichos hechos violentos.