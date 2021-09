Remmy Valenzuela se fue a Las Vegas ¡después de sus problemas legales, se tomó unas vacaciones!

El cantante de regional mexicano Remmy Valenzuela utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que se encuentra en Las Vegas, el intérprete de “Loco enamorado” publicó dos videos en los que menciona su ubicación.

Hace unos meses Remigio Alejandro Valenzuela Buelna se vio involucrado en problemas legales, fue acusado de violencia por parte de su primo y la pareja de su familiar, esto hizo que el artista desapareciera de la escena y de redes sociales

Después de algún tiempo y un supuesto arreglo con las presuntas víctimas, Remmy pudo volver a cantar al escenario y al parecer también a la mira publica, pues recientemente compartió que se encuentra en Estados Unidos en lo que parecen unas vacaciones.

El joven de 30 años subió dos videos, el primero se ven las calles de Las Vegas, una banda tocando y mucha gente a su alrededor, en las imágenes escribió el lugar en donde estaba.

En el segundo aparece el cantante Alejandro Fernández en el escenario, cabe destacar que “El potrillo” se presenta en la llamada “Ciudad que no duerme” durante estas fechas patrias, por lo que parece que el músico acudió a su concierto.

Pero esta no es la primera vez que Valenzuela muestra algo después de su regreso, pues el sábado 11 de septiembre tuvo un evento en Nogales, Sonora y aprovechó para compartir una fotografía y escribir un mensaje.

“Sentir cosas inexplicables por toda esa energía y toda esa entrega que me dan, por estar ahí cantando conmigo cada canción, por compartir ese momento juntos, por no soltarme de la mano y saber que siempre están ahí apoyándome en las buenas y en las malas con todo ese amor que me brindan, no encuentro una palabra más valiosa que simplemente gracias!”