Paparazzi demanda a actriz por subir fotos que le tomó sin consentimiento a sus redes sociales

En Estados Unidos un "paparazzi" presentó una demanda de derechos de autor contra Lisa Rinna, ya que la actriz utilizó sus fotografías en sus redes sociales sin el consentimiento del autor, por lo que ahora está a la espera que determinen si procede o no el procedimiento legal donde le exigen millones de pesos.

El procedimiento comenzó en junio 2021, por lo que ambas partes están a la espera de saber si la actriz tendrá que pagar una suma millonaria a la Agencia Backgrid, famosa por contratar a los famosos “paparazzi”.

Backgrid argumentó que la Lisa violó los derechos de autor al publicar ocho fotografías de ella y sus hijas, quienes ya son adultas, en Instagram, por lo que esperan recibir una buena suma de dinero por dicho acto. En la demanda se estableció que tenía que pagar 1.2 millones de dólares por daños a la agencia.

La respuesta de Rinna

La actriz no aceptó lo que se estipuló en una primera carta que presentó la agencia, por lo que se tuvo que llegar a la parte legal. Recientemente, en una entrevista para LA Times, Rinna confirmó que esto la sorprendió bastante, ya que siempre ha tenido una buena relación con los “paparazzi”.

“Es parte del juego si vas a estar en este negocio. He sido amable, nunca he peleado con ellos, nunca he huido de ellos. Hemos tenido una muy buena relación con la prensa y los paparazzi. Por eso esto es tan impactante para mí”, dijo Lisa.

Rinna recurrió a un juez para que rechace las afirmaciones de la agencia, ya que asegura que durante la pandemia Backgrid perdió dinero, esto debido a que por mucho tiempo dejaron de salir y después el uso de mascarillas los hicieron irreconocibles.

La lección que dejó este hecho para el resto de los famosos es que no deben usar las fotos de los fotógrafos, ya que mientras más famosos sean o más seguidores tengan pueden ser víctimas de demandas de derechos de autor como le ocurrió a Lisa.

