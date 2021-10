Majo Aguilar desbanca a Ángela con atrevido vestido rojo; así la superó en belleza: FOTOS

Las famosas cantantes Majo y Ángela Aguilar han sabido llevar su estilo a otro nivel con sus atuendos, y aunque la hija de Pepe Aguilar se ha ganado un lugar en las redes como fashionista, su prima no se ha quedado atrás y recientemente desbancó a la intérprete de 17 años con un atrevido vestido rojo con el que presumió belleza.

Ambas jóvenes son miembros de una de las dinastías de artistas más importantes de México, nietas de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y representantes de una nueva generación en la música regional. Pero, además de talento, han dejado ver mucho estilo y elegancia.

En sus redes sociales, Ángela ha sumado millones de seguidores, mientras que María José, hija de Antonio Aguilar Jr., poco a poco ha ganado terreno y a sus 27 años ya es una de las favoritas en las principales plataformas de música, donde ha llegado a los primeros lugares con temas como "No voy a llorar" y "Me vale".

Ángela Aguilar y sus looks en rojo

Aunque la intérprete de "Ahí donde me ven", "Dime cómo quieres" y "En realidad" es más joven que su prima, ha ganado más fama y en lo que respecta a la moda se ha posicionado como una amante de los trajes típicos o con bordados artesanales, looks que luce con mucho orgullo, a pesar de las críticas que ha recibido por no ser mexicana.

Así se ha lucido Ángela en rojo. Foto: Especial

Uno de los colores con los que Ángela ha conquistado las redes sociales es el rojo, pues desde hace varios años se ha lucido con vestidos en este color, demostrando que es uno de los tonos que mejor le van, y quizás una razón para convertir al coqueto tono en uno de los favoritos para llevar en sus labios.

En febrero de este año, la cantante lanzó su propia versión del famoso tema "Bésame mucho", y para el video de la canción eligió un atuendo con el que hizo un homenaje a las grandes estrellas como María Victoria, presumiendo una prenda entallada de estilo trompeta con volados en el escote.

La cantante presume gran estilo en redes. Foto: Especial

Majo Aguilar presume atrevido vestido y conquista la red

Pero parece que Majo Aguilar no se ha querido quedar atrás y hasta pudo superar a su prima, pues para iniciar esta semana se lució en su cuenta de Instagram con un atrevido vestido rojo que dejó sin aliento a su miles de fanáticos, quienes no esperaron para llenarla de halagos.

La intérprete de 27 años, compartió una fotografía en la que se ve posando a la cámara de espaldas, para lucir el coqueto diseño de su vestido, que tiene como principal característica su estilo de espalda baja, algo que la cantante supo lucir con mucho estilo para presumir su belleza y curvas.

Con un peinado de ondas ligeras para presumir su cabello rojizo, la guapa nieta de Flor Silvestre recibió cientos de comentarios, entre ellos los de otros famosos que cayeron rendidos ante su elegancia, como la actriz Martha Cristiana. Además, hasta el momento ha generado casi 30 mil "me gusta".