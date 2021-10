Kate del Castillo se somete a una FUERTE transformación física para dar vida a este personaje | VIDEO

Verónica del Castillo, quien es hermana de la famosa actriz Kate del Castillo, ha revelado el verdadero estado de salud en el que se encuentra, donde desmintió que esté pasando por una situación difícil

Y es que en las redes sociales, la protagonista de la serie "Ingobernable", fue criticada por los usuarios al ver que estaba perdiendo peso de manera muy rápida, en el que muchos aseguraron que estaba enferma.

Fue durante una entrevista por la prensa del programa De primera mano en Imagen Televisión, que Verónica señaló que el papel de Kate, es el de una mujer que está en la cárcel, por lo que decidió que una mujer presa debe verse más descompensada.

Explicó que muchas personas han asegurado verla muy delgada, pero Verónica reiteró a los medios de comunicación que esto se debe al papel que está realizando y que no se debe a que esté enferma, donde se ha entregado completamente al papel que realiza y "hace lo que tiene que hacer, por su carrera".

Asimismo, Verónica reveló que Kate le da consejos de como ser interpretar un papel, donde confesó la exigencia que tiene la Kate con un llamado para poder prepararse antes de un casting.

"Ella me couchea a mi, yo no le aguanto el paso a mi hermana, o sea, si ella tiene un llamado a las 6:00 am, se levanta a las 4:00 am para entrenar y yo, claro que no, no soy aplicada ni con la dieta ni con el ejercicio", confesó la también actriz.