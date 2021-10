Baby'O: Kate del Castillo recuerda noche con Luis Miguel en el antro

Kate del Castillo reaccionó un poco tarde en redes sociales por el lamentable accidente que dejó a una de las discotecas más emblemáticas del Puerto de Acapulco convertida en cenizas, desde luego nos referimos al Baby’O que se incendió hace un par de días.

La cantante y empresaria reaccionó a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la que aparece junto con el ‘Sol de México’, Luis Miguel, mientras disfrutan una noche de antro en la década de los 90.

Kate aseguró que una época agradable de su vida como es la adolescencia, guarda recuerdos gratos y entre ellos están los vividos en el interior de la discoteca, que como les mencionamos, fue uno de los lugares turísticos más atractivos de Acapulco en el que celebraron figuras de talla internacional, así como los artistas de moda, destacando desde luego, Luis Miguel.

Imagen de la cuenta de Instagram de Kate del Castillo junto con Luis Miguel (Foto: Instagram)

No habrá otro Baby’O

En la imagen se ve a una muy jovencita Kate del Castillo abrazando a Luis Miguel, que en ese entonces contaría con unos 20 o 25 años, en pleno auge de su carrera, precisamente con el álbum 20 años durante una noche típica de ‘antro’, cabe señalar que Luis Miguel es muy querido en Acapulco y prácticamente el Baby’O fue escenario de distintas ‘aventuras’ del intérprete de ‘Cuando calienta el sol’.

Por su parte, Del Castillo indicó en el mensaje que acompañó la imagen en su cuenta de Instagram, que se encuentra ‘de luto’ por la sensible pérdida de la discoteca, mencionando que no cree posible que exista otro lugar icónico de fiesta como el Baby’O.

Las reacciones se sus seguidores no se hicieron esperar con más de nueve mil manitas levantadas y decenas de comentarios, muchos de ellos señalando que no habían entendido el mensaje que quiso transmitir la actriz, mientras que otros se volcaron a preguntar sobre su relación con Luis Miguel, quien por cierto, no se ha expresado en redes sociales sobre lo ocurrido en el Baby’O.

