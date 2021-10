Ingrid Coronado da cátedra de moda con el vestido ideal de otoño para mujeres mayores de 40

La famosa ex conductora del matutino "Venga la Alegría", Ingrid Coronado, sorprendió a sus millones de fans en Instagram al posar como una experta en moda con un vestido ideal para las mujeres mayores de 40 años, atuendo con el que dio cátedra de estilo para lucirse al máximo esta temporada de otoño.

Coronado, quien comenzó su carrera en los medios como cantante en el grupo musical "Garibaldi", ganó fama como presentadora en diversos programas de la televisora TV Azteca, donde laboró por varios años y conoció a su ex esposo, el también conductor y actor Fernando del Solar, con quien tuvo dos hijos.

A sus 47 años, Ingrid ha vivido dos divorcios, el primero de su ex compañero en el grupo musical que tuvo gran éxito en los años 90, Charly López, con quien tuvo a su primer hijo, y aunque ha afirmado que en su vida ha pasado por momentos muy complicados, hoy afirma estar mejor que nunca.

Ingrid Coronado con el vestido ideal de otoño

Coronado compartió este lunes una serie de imágenes en las que se le puede ver posando desde las calles de la ciudad de Nueva York con gran estilo, pues se lució como una auténtica fashionista con un vestido de tono azul, pieza ideal para las mujeres que pasan de los 40 años.

Coronado deja ver su lado más chic en Instagram. Foto: Especial

La moderna prenda de Ingrid, quien actualmente trabaja como locutora de su propio programa de radio junto a Tamara Vargas, causó furor en redes sociales por tratarse de un diseño fresco y muy chic, en un color ideal para lucirse al máximo en otoño, y que lleva un delicado cinturón para afinar la cintura femenina.

"Muchos de ustedes conocen más de mi vida privada que lo que me gustaría mi pasado, mis infiernos, mis vulnerabilidades y mis miedos…. Me gusta que hoy en día me preguntan mucho cómo le hago para ser feliz", fue como Coronado inició el mensaje con el que acompañó las imágenes.



"Creo que una de las claves más importantes para mi, es: Enfócate en estar tranquil@, en tener paz. En ser una persona que vive su vida íntegramente y sin culpas, haciendo lo que amas", agregó la ex conductora, dejando ver que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

Ingrid aprovecha para lanzar un emotivo mensaje a sus fans. Foto: Especial

Presume los mejores looks en redes sociales

Pero no es la primera vez que Ingrid da cátedra de moda y tendencias, pues hace unas semanas también presumió en su cuenta de Instagram un vestido ideal para el otoño, presumiendo un estilo maxi en color negro con estampado floral, con el que además dejó ver su esbelta figura.

Mientras que hace sólo unos días, Ingrid presumió un coqueto look de mini vestido blanco con estampado en tonos café y vino, que combinó con mucho estilo con una chamarra de piel negra y unos botines del mismo tono.