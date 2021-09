Ingrid Coronado impone moda con el maxivestido que todas querrán lucir para este otoño

La ex conductora del matutino Venga la Alegría, Ingrid Coronado, vuelve a demostrar que es una fashionista e impone moda con un moderno y cómodo look de maxivestido. Desde las calles de la ciudad de Nueva York, la ex Garibaldi se lució con un atuendo que es ideal para presumir en este otoño.

Coronado, quien también ganó fama por ser la presentadora de programas como "Sexos en Guerra" y "Tempranito", actualmente se dedica a la radio, medio al que incursionó hace un año y en el que afirma sentirse muy cómoda, lejos de las exigencias de imagen que tiene la televisión.

Además de presentadora y locutora, también ha pasado por los escenarios, pues en los años 90 fue miembro del famoso grupo musical "Garibaldi", mismo en el que conoció a su primer esposo, Charly López, con quien tuvo a su primer hijo. Luego llegó a su vida el también conductor Fernando del Solar, con quien se casó en el año 2012 y se divorciaron 3 años después.

Ingrid se luce con el mejor maxivestido para otoño

En los últimos meses, Ingrid se ha dejado ver en sus redes sociales con un estilo muy relajado, algo que va en sintonía con la nueva actitud que ha adquirido ante la vida, pues se muestra más centrada en su salud emocional, y se ha dado a la tarea de también ayudar a otros con respecto a temas como amor propio.

"Y si quiero bailar en las calles de #NYC que? Me gusta divertirme, así soy yo, me acepto y me amo como soy. Y más con mi vestido hermoso", escribió Ingrid en una publicación en la que mostró una serie de imágenes en las que luce una prenda muy chic.

La ex Garibaldi, de 47 años, se lució con un maxivestido que es ideal para la próxima temporada, pues se trata de una pieza de manga larga, en color negro con estampado de flores en tono rosa, que en la parte del pecho lleva un bordado de tipo tradicional que la hace destacar.

Coronado impuso moda al lucir con gran estilo la prenda, pues supo combinarla a la perfección con unos zapatos tipo tenis en color blanco, dando así su propio toque al look, el cual resulta ideal para quienes buscan un atuendo moderno y juvenil, que también sea cómodo.

Ingrid Coronado lució un gran look de otoño. Foto: Especial

Impone moda con sus modernos looks

Pero no es la primera vez que la ex conductora presume sus coquetos looks en redes sociales, pues hace unos días compartió en Instagram, donde la siguen 1.2 millones de fans, dos looks con los que conquistó. Primero, se le pudo ver con una falda larga con mucho vuelo en color rojo, la cual combinó con una blusa de manga larga y tenis.

Unos días después, Ingrid Coronado presumió un coqueto palazzo en color rosa mexicano, con el que resaltó sus curvilínea figura, y también llevó con un estilo muy relajado al combinarlo con calzado deportivo.