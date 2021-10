Dramas Coreanos: Lee Jong Gi regresa a la actuación con "Again my life", una serie de fantasía

Tras el éxito de "Flowe Of Evil", Lee Jong Gi sorprende a sus fans con el anuncio de su nuevo proyecto televisivo. El actor coreano es uno de los galanes más populares de Corea del Sur, sobre todo por su físico y su talento para interpretar personajes sombríos y misteriosos.

El país de Asia se ha convertido en uno de los gigante del entretenimiento, tras el fenómeno de "Squid Game" de Netflix, sus series han ganado gran atención.

El éxito de los doramas no solo se debe a sus actores populares entre las fans, sino a la originalidad de sus tramas, producciones originales como Kingdom, Sweet Home, Love Alarm y el Juego del Calamar han llegado a lo más alto de los charts mundiales. Para el 2022, ya se preparan varios estrenos, uno de ellos estará protagonizado por Lee Jong Gi.

Nuevo dorama "Again my life"

Lee Jong Gi regresará a la pantalla chica con un nuevo dorama coreano. De acuerdo con los primeros informes, el actor fue elegido para protagonizar "Again My Life" de la cadena SBS.



Esta nueva serie está basada en el webtoon del mismo nombre. La trama se centrará en la vida de Kim Hee Woo, un joven con un pasado difícil, ya que no era muy bueno en la secundaria, además después de 3 intentos logró ingresar a la escuela de leyes.

Tras graduarse en Derecho se convierte en un fiscal que investiga un político corrupto, pero fue víctima de un asesinato y su cuerpo fue arrojado al río. Sin embargo, es rescatado y traído de vuelta a la vida gracias a la ayuda del Ángel de la muerte.

Este ser le concede una segunda oportunidad, por lo que el protagonista regresa en busca de venganza. Lee Hong Gi se enfrentará a un villano llamado "Tae Sup", quien controla Corea del Sur. Por otro lado está Kim Hee Ah, la hija del CEO de Cheonha Group, ella es una joven genio que se interesará en él.

¿Cuándo se estrenará? El dorama coreano llegará a la pantalla hasta abril del 2022.

Te puede interesar: Netflix: El dorama MÁS divertido que toda principiante debe ver al menos una vez