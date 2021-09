Netflix: Doramas que se estrenarán en octubre 2021, no te los puedes perder

Nuevo mes, nuevos estrenos. La plataforma Netflix ya anunció la lista con todos sus lanzamientos para octubre 2021. Algunos tendrán que despedirse de sus series y películas favoritas, pero también le darán la bienvenida a las propuestas que llegarán en el mes del terror.



El servicio de streaming actualizará su catálogo en los próximos días, con la llegada de nuevos títulos, entre ellos doramas de Asia que se han convertido en todo un fenómeno del entretenimiento. Su más reciente éxito fue con "Squid Game", serie coreana original de Netflix.

Estas novelas asiáticas son producidas por Japón, China, Corea y Taiwán, todas igual de exitosas, ya que abarcan géneros como el romance, la acción, el romance escolar, suspenso y adaptaciones de famosas películas o webtoons.



Checa la lista completa de los doramas que llegarán a Netflix durante octubre, anota la fecha y no te pierdas su estreno, ya que más de uno te hará llorar con su historia.

Estrenos doramas octubre 2021

Nuestro próximo verano

El 3 de octubre se estrenará la serie que sigue la vida de una niña que reprobó su examen de ingreso a la universidad. Che Chen no logró aprobar el llamado gaokao, la prueba más importante de China. Zheng Yu Xing es un joven que tiene que recursar a escuela ya que se perdió la fecha de los exámenes. Ambos se encuentran tras una mentira de Chen Chen y poco a poco forjan una amistad que los ayudará a salir adelante.

Más allá de la tristeza: La serie

El 22 de octubre se estrena esta serie taiwanesa, es un remake de una película que tiene versión coreana también. La serie sigue la vida de un hombre que padece una enfermedad terminal, por lo que decide ayudar a su pareja a encontrar a alguien que pueda ocupar su corazón. Esta es la triste historia de amor de Chang Che-Kai y Sung Yuan-Yuan.

Nevertheless

El 7 de octubre se estrenará el nuevo drama de Song Kang en Netflix. Esta serie sigue la vida de Park Jae Uhn, un estudiante de primer año de la facultad de arte. Él no está interesado en el amor y las relaciones, es muy amigable y tiene una extraña fascinación por las mariposas.



Na Bi es una estudiante de la misma facultad, ella sufrió el maltrato y engaño de su exnovio, por lo que ya no está interesada en el romance. Todo cambia cuando ambos se conocen por casualidad en un bar, desde entonces, se convierten en una especie de amigos con beneficios, pero ella poco a poco comienza a enamorarse sabiendo las consecuencias, ya que Park Jae no le corresponde.

My Name

Se estrena el 15 de octubre, con la protagonista de Nevertheless. El drama coreano de acción sigue la vida de Yoon Ji Woo, una joven que ha sobrevivido como parte del crimen organizado de las calles en Seúl. Sin embargo, se infiltrará como una cadete de policía para ser una agente encubierto y descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre.