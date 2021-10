Carmen Campuzano habla sobre el embarazo de Lyn May: “Todo puede suceder”

Lyn May ha sido blanco de críticas desde el momento en que anunció su embarazo, sin embargo, Carmen Campuzano sumó polémica tras dar su opinión al respecto y revivió el pleito que sostiene con la vedette que habría surgido supuestamente por el romance que tuvo con el actor Andrés García.

La vedette de 68 años no ha dudado en dar detalles sobre su embarazo y reveló que tendrá gemelos, aunque hasta el momento no ha compartido más imágenes sobre el avance sí ha señalado quienes serán los padrinos, entre ellos se encuentra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, pero Carmen Campuzano no descartó el ser parte de la vida de los bebés como su madrina.

La modelo fue cuestionada sobre el tema y entre burlas deseó lo mejor a Lyn May: "A Lyn May le mando besos, que esté felizmente esperando a su bebé. Todo puede suceder, hasta calor me dio. Yo la quiero mucho, de repente nos hemos agarrado del chongo, pero seguramente fue inseminación artificial".

La exreina de belleza dijo no conocer a Markos D1, quien sería el padre de los bebés que espera Lyn May, pero sí añadió que lo respeta y les deseó tener “criaturas hermosas y que siga cumpliendo otros ochocientos años”.

Carmen Campuzano. Foto: Instagram @carmencampuzanooficial

Pleito entre Lyn May y Carmen Campuzano

Esta no es la primera vez que las famosas sostienen un pleito, pues la polémica por el embarazo de la vedette revivió un encuentro que tuvieron durante el programa “Con todo” en el que Lyn May y Campuzano discutieron en plena transmisión.

En este momento la vedette le recordó Campuzano que ha participado en más de 100 películas del llamado “cine de ficheras”, mientras que la llamó “drogadicta” y afirmó que su molestia inició por el supuesto romance que sostuvo con Andrés García.

Mientras tanto, Carmen Campuzano arremetió entre risas que es una “drogadicta en recuperación” y que no sabía por qué la atacaba Lyn May: “De película está la cara que tienes”. La modelo añadió que la vedette intentaba "colgarse" de su nombre para hacerse publicidad, aunque la actriz lo negó.