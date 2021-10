Lyn May INVITA a sus fans a ponerse BOTOX

Lyn May sigue dando de qué hablar y ahora lo hizo con una invitación a sus fans para ponerse botox y lucir más bonitas.

A través de su cuenta de Instagram, la vedette compartió un clip donde escribió: “Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lyn May”, en referencia a un evento en donde participará el doctor Gama que realizará las aplicaciones del botox.

Durante el evento a celebrarse el próximo 9 de octubre, Lyn May aseguró que dará un show de canto y baile para amenizar los trabajos del doctor. “Los espera su amiga Lyn May”, dijo en su mensaje de video.

Lyn May invita a ponerse botox. Foto: Instagram

“Hola amigas, las saluda su amiga Lyn May y las invito el día nueve con el doctor Gama a que se pongan botox. Los espera su amiga Lyn May. Recuerden la clínica del doctor Gama para que se pongan botox (sic) con Lyn May cantando y bailando para todas ustedes. Las amo”, indicó la actriz.

Critican a Lyn May por invitar a ponerse botox

En su misma publicación, la actriz del cine de ficheras tuvo tanto reacciones positivas como negativas por los usuarios al cuestionar la efectividad del botox que en ella, aseguraron, no pareció haber funcionado.

“Yo cuando tenga tu edad estare asi de divina como tu me encanta tu forma de ser”.

“Que hermoso quedó tu maquillaje, me encanta te miras espectacular bien bella”

“OMG para que quede como Ella no gracias” (sic).

“Uy y si me queda la cara como la tuya (sic)”.

“El PEOR ejemplo para dar recomendaciones, preferiría morir”.

Lyn May ha levantado polémica en las últimas semanas desde que anunció que está embarazada, pero aún no da pruebas contundentes de su dicho.

RMG