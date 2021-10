JUAN GABRIEL escogió su famoso NOMBRE en homenaje a estos dos HOMBRES de su vida

Alberto Aguilera Valadez marcó la historia de la música en México y otras latitudes de habla hispana, sin saber que legaría canciones al mundo como Juan Gabriel. Y es que la inspiración le surgió desde muy pequeño, siendo apenas un niño curioso y muy inquieto que encontró en una guitarra desvencijada y la ausencia de su familia la fórmula de vida para crear éxito tras éxito y así convertirse en el gran Juan Gabriel.

Pero, si Alberto Aguilera era su verdadero nombre ¿Por qué el mundo lo conoció como Juan Gabriel? e incluso es debido saber ¿Cuál fue el otro nombre que tuvo antes de éste y quién se lo puso? Esa es la historia a relatar hoy.

Difícil infancia y el recuerdo a su padre

Nacido en Parácuaro, Michoacán en el año de 1950, Alberto Aguilera emigró siendo un bebé a Ciudad Juárez, luego que su madre, Victoria Valadez, tuviera que separarse de Gabriel Aguilera, su esposo y padre de sus 6 hijos. Alberto, siendo el más pequeño, no logró conocer realmente a su padre, de quien perdió rastro cuando él apenas tenía 6 meses de vida, tal como lo relató en su momento a Pati Chapoy en una entrevista en los años 80.

Tras esto, pasó sus primeros años al cuidado de su hermana mayor Virginia, quien fue como su padre. Pero, cuando apenas era un pequeño de 5 o 6 años, la mamá de Alberto decidió internarlo en una escuela especial para niños hiperactivos, algo así como una casa de huérfanos. Esto debido a que él era un niño que requería mucha atención y su mamá decidió que no podía cuidarlo. Del resto de sus hermanos no supo mucho, todos se casaron jóvenes.

Nace Juan Gabriel en honor a sus maestros

Micaela Alvarado fue la primera persona que cuidó de él sin ser de su familia. Ésta fue una maestra de la casa de huérfanos donde él vivió hasta los 13 años, una mujer que se convirtió en una madre para él.

La otra persona que le ayudó a nacer y crecer con sus primeras inspiraciones musicales fue el profesor Juan Contreras, un maestro de música que también conoció en la casa de huérfanos y quien tuvo la paciencia de enseñarle a tocar la guitarra que le regaló y mostrarle cuáles eran las notas musicales de un piano que pintó en un trozo de madera.

De igual manera, le enseñó oficios y le dio consejos para ser un niño de bien, para que la necesidad de Alberto fuera ser buena persona.

Esto fue lo que llevó a Alberto Aguilera a elegir el nombre de Juan, en homenaje a su maestro Juan Contreras, y Gabriel, en recuerdo a su padre.

Lo anterior así lo confirmó Eduardo Magallanes, director de RCA Víctor y una de las personas que le dio su primera oportunidad en el mundo de la música a finales de los años 60. Luego, se convirtió en el único biógrafo avalado por Juan Gabriel.

Le nombran Adán Luna en el Noa Noa

Cuando tenía 16 años, comenzó a cantar en el Noa Noa, el mítico centro nocturno donde pidió una oportunidad para cantar siendo apenas un adolescente. Fue en esa época que apareció en un programa de Ciudad Juárez llamado 'Noches Rancheras', conducido por Raúl Loya. Fue este personaje quien decidió llamarlo Adán Luna y no Alberto Aguilera, ya que su nombre era largo y poco atractivo. Esto fue antes de autonombrarse Juan Gabriel.

Con el nombre de Adán Luna fue que se presentó en algunos programas en Ciudad Juárez y centros nocturnos de esa localidad. Incluso, con ese nombre llevó publicidad al viajar a la Ciudad de México.

Con este nombre emigró a la capital para buscar suerte con su forma de cantar. Primero tuvo oportunidades como corista de Angélica María, pero pasaron dos años y su estadía en la cárcel de Lecumberri para que pudiera triunfar como cantautor bajo el nombre de JUAN GABRIEL.

